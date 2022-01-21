ريد بُل ومرسيدس تتوصّلان إلى اتّفاقٍ بشأن مسؤول قسم المحرّكات

أعلنت الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز، التي جهّزت منشأة محرّكاتها الخاصة على إثر انسحاب هوندا من الفورمولا واحد، عن تعاقدها مع العديد من الموظّفين من مرسيدس العام الماضي.

وأُعلن في أبريل الماضي عن أنّ هودجينسون سيكون المدير التقنيّ الجديد لقسم المحرّكات، لكن لم يكن موعد انضمامه إلى الفريق واضحًا بسبب ارتباطه بعقدٍ مع مرسيدس في قسم وحدات طاقتها.

وفي ظلّ التوتّر الذي نشأ بين الفريقين العام الماضي ضمن منافستهما على البطولة، بدا أنّه من غير المرجّح أن يتوصّل الطرفان إلى حلٍ سريع للمسألة.

لكن مرسيدس وريد بُل أعلنتا اليوم الجمعة عن أن هودجينسون سيكون قادرًا على بدء العمل مع ريد بُل في مايو من هذا العام بعد توصّلهما إلى تسوية.

وجاء في بيانٍ مقتضب مشتركٍ: "توصّلت مرسيدس وريد بُل اليوم إلى اتّفاقٍ في ما يتعلّق بتعيين بن هودجينسون".

وأضاف: "بناءً على شروط الاتّفاق فإنّ بن، الذي انضمّ إلى مرسيدس في أغسطس 2001، سيكون حرًا للانضمام إلى قسم وحدات طاقة ريد بُل بدءًا من 24 مايو 2022".

وكان هودجينسون قد لعب دور رئيس الهندسة الميكانيكيّة في صفوف قسم المحرّكات عالية الأداء الخاص بمرسيدس منذ 2017، وذلك بعد أن عمل في منشأة الصانع الألماني في بريكسوورث طوال 20 عامًا.

وبحديثه عند التعاقد معه العام الماضي، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "نحن مسرورون بالترحيب ببن في ريد بُل لوحدات الطاقة كمديرٍ تقني. ينضمّ إلينا في هذا المشروع المثير كفائز مثبت ومبتكرٍ قادرٍ على قيادة فريقٍ بارع مليء بالمهندسين الموهوبين".

كما تعاقدت ريد بُل مع ستيف بلويت المسؤول عن التصنيع في مرسيدس ليكون مدير إنتاج وحدات الطاقة لديها، وكذلك أوميد مستاغيمي الذي كان قائد فريق الأنظمة الإلكترونيّة في مرسيدس وسيرأس قسم الأنظمة الإلكترونيّة لوحدات الطاقة وأنظمة إيرز، وكذلك بيب كلودي وأنطون مايو.