ريد بُل وفيراري بانتظار "الإجابات" من "فيا" إزاء مسألة الأجنحة المرنة
ينتظر مدراء فريقي ريد بُل وفيراري إجابات وتوضيحات من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إزاء مسألة الأجنحة المرنة.
لويس هاميلتون، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
جذبت أجنحة سيارات مكلارين ومرسيدس الانتباه مؤخراً، حيث يبدو أن الفرق المنافسة تعتقد بأنها تنثني، رغم أنها متوافقة رسمياً مع الحدود التي تفرضها "فيا"، وتتماشى مع روح القوانين التقنية.
ومع ارتفاع سرعة السيارات، فإن الأجنحة تنثني ضمن حدود معيّنة وفقاً للحمل الانسيابي ما يؤدي إلى تحسّن مستويات الارتكازية.
لكن، وفقاً لـ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، فإنه يتوجب على "فيا" تحليل ميزات تصاميم الأجنحة لكل من سيارتي مكلارين ومرسيدس بمزيد من التفصيل.
فقال: "أعتقد أن كل شيء موضّح رسمياً في القوانين التقنية، وأعتقد أنها مسألة تقع على عاتق ’فيا’".
وأكمل: "بالطبع، تجاوزت تلك الأجنحة جميع الفحوصات الفنية من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، لكن علينا قراءة تلك النصوص مرة إضافية".
وأضاف: "لو تذكرون باكو 2021، كانت هناك تغييرات في معايير الأجنحة الأمامية، رغم أن أجنحة سيارتنا اجتازت الفحوصات، لكنها كانت تستفيد من المرونة".
واسترسل: "في النهاية، هذه مسألة تقع على عاتق ’فيا’، نحن نثق بهم للتعامل مع الأمر".
من جهته، كرر فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، وجهة نظر هورنر.
فقال: "لا أريد خوض مثل هذا النقاش مع الصحافة. سأتكلم مع نيكولاس تومبازيس (مدير قسم السباقات أحادية المقعد)، لكن علينا اتخاذ قرار ’فيا’".
واختتم: "سنناقش المسألة داخلياً مع ’فيا’".
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