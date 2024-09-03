جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

ريد بُل وفيراري بانتظار "الإجابات" من "فيا" إزاء مسألة الأجنحة المرنة

ينتظر مدراء فريقي ريد بُل وفيراري إجابات وتوضيحات من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إزاء مسألة الأجنحة المرنة.

لويس هاميلتون، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

لويس هاميلتون، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

جذبت أجنحة سيارات مكلارين ومرسيدس الانتباه مؤخراً، حيث يبدو أن الفرق المنافسة تعتقد بأنها تنثني، رغم أنها متوافقة رسمياً مع الحدود التي تفرضها "فيا"، وتتماشى مع روح القوانين التقنية.

ومع ارتفاع سرعة السيارات، فإن الأجنحة تنثني ضمن حدود معيّنة وفقاً للحمل الانسيابي ما يؤدي إلى تحسّن مستويات الارتكازية.

لكن، وفقاً لـ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، فإنه يتوجب على "فيا" تحليل ميزات تصاميم الأجنحة لكل من سيارتي مكلارين ومرسيدس بمزيد من التفصيل.

فقال: "أعتقد أن كل شيء موضّح رسمياً في القوانين التقنية، وأعتقد أنها مسألة تقع على عاتق ’فيا’".

وأكمل: "بالطبع، تجاوزت تلك الأجنحة جميع الفحوصات الفنية من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، لكن علينا قراءة تلك النصوص مرة إضافية".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لو تذكرون باكو 2021، كانت هناك تغييرات في معايير الأجنحة الأمامية، رغم أن أجنحة سيارتنا اجتازت الفحوصات، لكنها كانت تستفيد من المرونة".

واسترسل: "في النهاية، هذه مسألة تقع على عاتق ’فيا’، نحن نثق بهم للتعامل مع الأمر".

من جهته، كرر فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، وجهة نظر هورنر.

فقال: "لا أريد خوض مثل هذا النقاش مع الصحافة. سأتكلم مع نيكولاس تومبازيس (مدير قسم السباقات أحادية المقعد)، لكن علينا اتخاذ قرار ’فيا’".

واختتم: "سنناقش المسألة داخلياً مع ’فيا’".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق حوادث سيارتي مرسيدس خلف مطالبة فيرستابن بعقوبة لهاميلتون في مونزا

أبرز التعليقات

فيراري
More from
فيراري
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية

فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1

الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1

FE فورمولا إي
الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1
انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي

انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"

نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"
راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا

راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط