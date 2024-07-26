تكاليف إصلاح ريد بُل وصلت حاجز 5 ملايين يورو بعد حوادث بيريز
أضافت حادثة سيرجيو بيريز في تصفيات جائزة المجر الكبرى مليون يورو إضافية كتكاليف اضطرت ريد بُل لدفعها.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
خرج بيريز من المجر بتكاليف إصلاح وصلت مليون يورو بعد حادثته في التصفيات، حيث بدأت التكهنات بأن ريد بُل باتت أول فريق يتجاوز عتبة 5 ملايين يورو لموسم 2024.
ورغم بداية بيريز القوية للموسم، لكنه سرعان ما تراجع وعانى من عدة حوادث وغاب عن منصة التتويج ليتراجع كثيراً في الترتيب.
وبهذا تصدّر بيريز قائمة أكثر السائقين تسبباً بالأضرار حتى الآن هذا الموسم.
وتعرض بيريز لحادثة كبيرة في موناكو وقيل حينها أنها كلفت ريد بُل 2 مليون يورو، وهكذا جاءت حادثة المجر لتوجه ضربة موجعة أخرى للعلامة النمساوية مع تقديرات بأنها كلفت مليون يورو كتكاليف إصلاح.
ووسط سعي الفرق للبقاء تحت سقف النفقات، فإن تكاليف الإصلاح المرتفعة تصعّب من هذه المهمة وقد تعيق عملية التحديثات.
وتأتي حادثة بيريز وسط اقتراب موعد اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق بحلول العطلة الصيفية.
ويتأخر بيريز حالياً بـ 141 نقطة خلف ماكس فيرستابن وهذا أكثر من فارق المئة نقطة المطلوب منه قبل العطلة الصيفية ضمن بنود عقده المُجدّد، وبالتالي قانونياً فإن الفريق قادر على إنهاء عقد المكسيكي مبكراً.
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