ريد بُل وثقت "بالحقائق أكثر من العواطف" في قرار ألبون

أعلنت ريد بُل اليوم الجمعة عن تعاقدها مع سيرجيو بيريز ليحلّ محلّ ألبون في العام المقبل، بينما سينتقل التايلندي إلى دور سائق التجارب.

وكانت ريد بُل تدرس مستقبل ألبون منذ فترة بعد معاناته لمجاراة زميله فيرشتابن في موسم 2020، لكنّها أرادت منحه حتّى نهاية الموسم من أجل إثبات جدارته بالمقعد.

لكنّ القرار جاء في النهاية بالتعاقد مع بيريز، خاصة مع تحقيقه الفوز بجائزة الصخير الكبرى.

وفي حين أنّ هورنر شعر أنّ ألبون "تحسّن كثيرًا" فإنّه قال أنّ الفجوة بينه وبين فيرشتابن بقيت على حالها طوال الموسم.

وقال هورنر لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تأخذ ما لديك، أليس كذلك؟ إنّه في الفورمولا واحد وتمّت ترقيته إلى الفورمولا واحد بسبب ريد بُل وهو ممتنٌ كثيرًا لذلك. لا يزال جزءًا من الفريق".

وأضاف: "كان هذا العام صعبًا. أعتقد بأنّه تحسّن كثيرًا على مدار العام، خاصة في الثلث الأخير. لكن مجدّدًا يتعلّق الأمر بما يُمكنك استغلاله، أليس كذلك؟ أعتقد بأنّ الفارق بين أليكس وماكس بقي ثابتًا في المجمل منذ النمسا وحتّى سباق البحرين الثاني. لكنّ أليكس حظي بسباقٍ جيّد في أبوظبي".

وأكمل: "ما عدا ذلك فقد قام بعملٍ رائع. إنّه متسابقٌ رائع وشخصٌ لطيفٌ جدًا في الفريق. يحظى بشعبيّة كبيرة في الفريق لأنّه شخصٌ لطيف. ذلك ما صعّب القرار".

وأردف: "لكن عند النظر إلى البيانات فإنّك تثق بالحقائق على عكس العواطف، كان سيرجيو هو الخيار المنطقيّ".

وقال هورنر أنّه تمّ إعلام ألبون بالقرار اليوم الجمعة، وأنّه كان "محبطًا بشكلٍ واضح"، لكنّه كان "ناضجًا جدًا" على صعيد تقبّل القرار.

وقال: "إنّه ممتنٌ للفرصة والدعم الذين حظي بهما هذا العام، ومن الواضح أنّه عازمٌ على بذل أفضل ما في وسعه من أجل العودة إلى التسابق في 2022".

وعندما سُئل كيف يُمكن لألبون إثبات استحقاقه لمقعد تسابق ضمن دوره كسائق تجارب، قال هورنر أنّ ريد بُل "سترى ما ستُسفر عنه الأمور".