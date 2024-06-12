ريد بُل واثقة من قدرتها على حلّ مشاكل الحفف من دون التأثير على الأداء الانسيابيّ

واجه الفريق القائم في ميلتون كينز تحديات في الآونة الأخيرة مع سيارته لعام 2024 التي أثبتت أنها غير مريحة بشكل خاص في التعامل مع الحواف والمطبات.

ويُتفهم أن المشكلة تتعلق بمنصة الديناميكا الهوائية التي تتطلب من "آر.بي20" أن تعمل بإعدادات تعليق صلبة لا يمكن تليينها كثيرًا دون التسبب في فقدان الارتكازيّة.

وتعمل ريد بُل على حل يوفر لها حزمة أفضل بشكل عام، لكن من المحتمل أن يستغرق ذلك بعض الوقت.

مع ذلك، يعتقد مدير الفريق كريستيان هورنر أنه لا يوجد سبب يمنع الحل الذي سيتم تنفيذه في النهاية من السماح للسيارة بإظهار قوتها.

وقال: "كل شيء يجب أن يعمل بتنسيق، لذا أنت تدفع بمنصة الانسيابيّة الهوائية للسيارة، ولكنك تريد أن تتعامل السيارة مع الحواف".

وأضاف: "ما كان مشجعًا هو أن المقطع الثالث هذا الأسبوع كان تنافسيًا، حتى مع صلابة السيارة وهي تهتز فوق ذلك المنعطف المزدوج الأخير. إذا نظرت خلال كل الجولات، كنا تنافسيين جدًا هناك. لذا، رغم أنه كان غير مريح، كنا لا نزال قادرين على أن نكون سريع بما فيه الكفاية."

وأكمل: "أعتقد أن هناك أداء حقيقيًا هناك، لذا إذا تمكنا من فك الشفرة، فسنرى أن ذلك سيفتح المزيد من زمن اللفّات".

وسُمع فيرستابن عبر راديو الفريق في جائزة كندا الكبرى وهو يشكو من شعوره بأنّ نظام التعليق مقفل.

وعندما سُئل عما كان يقصده الهولندي، قال هورنر: "أعتقد أنه كان يشير إلى أن السيارة صلبة جدًا، ومع جفاف المسار، تصبح السيارة أسرع قليلاً، ويبدأ السائقون بالعبور على الحفف أكثر".

وأضاف: "لكننا نفهم ما هي مشكلاتنا، وكان ذلك تعافيًا رائعًا من موناكو قبل بضعة أسابيع. الفوز بسباق مثل ذلك كان مكافأة كبيرة".

وتشارك فيرستابن تفاؤل هورنر حول حل ريد بُل للمشكلات دون التأثير على نقاط قوة "آر.بي20".

لكنه أشار إلى أيضًا أنه كان من الخطأ الإشارة إلى أن مونتريال أظهرت أن مشاكل التعامل مع الحواف لم تكن سيئة للغاية، لأن السباق المبلل جعل معظم السائقين يتجنبونها.

وقال بطل العالم: "أعتقد حقًا أننا يمكننا حل هذا دون التأثير على أي جزء آخر من السيارة".

وأضاف: "نعلم أن هذه نقطة ضعف وأعلم أيضًا أننا نعمل بجد على محاولة إصلاحها، لأنني أشعر حقًا أنها تشكل قيودًا كبيرة على الأداء بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وأكمل: "ثم بالطبع، بطبيعة الحال، أنا أيضًا أتطلع إلى بعض الحلبات ربما حيث لا نحتاج حقًا إلى العبور كثيرًا على الحفف أو الكثير من المطبات".