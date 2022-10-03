ريد بُل "واثقة بالكامل" قبل قرار "فيا" حيال خروقات سقف النفقات
قالت ريد بُل بأنها ما زالت "واثقة بالكامل" من أنها لم تخرق سقف النفقات لموسم 2021 الماضي في الفورمولا واحد، وذلك قبيل الإعلان المرتقب للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن نتائج الكشوفات المالية للفرق يوم الأربعاء المقبل.
ضجّت وسائل الإعلام خلال جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بتكهنات سرّبتها مصادر في الفورمولا واحد مفادها أن هناك فريقين قد خرقا سقف النفقات للموسم الماضي، أحدهما هو ريد بُل والآخر أستون مارتن.
وسيواجه أي فريق يخرق سقف النفقات (بشكل كبير أو صغير) عقوبات من قبل "فيا"، لكن نوعية العقوبات لم تحدد بعد.
ونتيجة لذلك خرج فريق مرسيدس بتصريحات أشار فيها علانية إلى ضرورة الحزم في تطبيق قانون سقف النفقات، بينما طالبت فيراري بإنزال أقصى العقوبات في حق أي فريق يثبت عدم امتثاله للقانون.
لكن وبالرغم من كل هذه "الدراما" ما زالت ريد بُل واثقة بالكامل من أنها كانت تحت سقف النفقات.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقاً من النتائج التي ستصدر في اليومين المقبلين، ردّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "كلا، أنا واثق بالكامل من موقفنا".
وتابع: "لقد كانت عملية صعبة. لكننا نعتقد بأننا تحت السقف القانوني وبفارق مريح".
وأردف: "’فيا’ تتبع الإجراءات المعتمدة. نحن نتوقع هذا الأسبوع سماع نتائج تلك الكشوفات ليس لفريقنا وحسب، بل لجميع الفرق".
وبينما لا تعلم ريد بُل نتيجة كشوفات "فيا" بعد، لكن العلامة النمساوية تعي المسؤولية "الهائلة" التي تقع على عاتق الهيئة الحاكمة فيما يتعلق بضمان متانة جميع التحقيقات والكشوفات.
"هذه مجموعة جديدة من القوانين معقدة بشكل كبير، وسيتم تطبيقها على شركات متنوعة ومختلفة" قال هورنر.
وأكمل: "هناك على الدوام تفسيرات مختلفة لتلك القوانين. في أول موسم، سيكون من المثير للغاية كيف سيتم تطبيق ذلك".
وتابع: "إنها مهمة هائلة أمام ’فيا’ وبشكل خاص عند النظر إلى تنوّع كل فريق من فرق البطولة، وكل فريق ينتمي إلى مؤسسة أكبر".
وحين دُفع للكلام عن التوضيحات التي صدرت مؤخراً حيال العناصر التي يجب أو لا يجب تضمينها ضمن سقف النفقات الذي يعتقد بأن ريد بُل لم تخرقه، قال هورنر: "نحن تحت السقف بفارق كبير ومع تلك التوضيحات فنحن بالفعل تحت السقف بشكل واضح".
وأكمل تعقيباً على تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى إمكانية لجوء ريد بُل لإجراءات قضائية ضد الفرق التي تلقي الاتهامات بهدف "التشهير": "ما قلته، أعنيه تماماً. سنفكر في جميع خياراتنا المتاحة. من غير المقبول على الإطلاق إلقاء الاتهامات جزافاً، وعلى أي أساس؟ ما هو مصدر المعلومات؟".
وتابع: "هذه معلومات سرية بين الفريق و’فيا’. ليست لدي أية فكرة عن أي فريق آخر. لذا من أين تأتي تلك المعلومات؟".
واختتم: "دعونا ننتظر اكتمال العملية، لم يتم إخبارنا بوجود أي خرق للقانون. دعونا ننتظر انتهاء هذه العملية لنرى كيف ستسير الأمور".
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ريد بُل "واثقة بالكامل" قبل قرار "فيا" حيال خروقات سقف النفقات
قالت ريد بُل بأنها ما زالت "واثقة بالكامل" من أنها لم تخرق سقف النفقات لموسم 2021 الماضي في الفورمولا واحد، وذلك قبيل الإعلان المرتقب للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن نتائج الكشوفات المالية للفرق يوم الأربعاء المقبل.