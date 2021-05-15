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ريد بُل واثقة أن زيادة القيود على "الأجنحة المرنة" لن تضرّ بأدائها في الفورمولا واحد

أبدت ريد بُل ثقتها بأنّ اعتماد "فيا" لاختبارات جديدة لزيادة القيود على "الأجنحة المرنة" لن يشكّل ضربة لطموحها بتحقيق لقب بطولة العالم للفورمولا واحد.

ريد بُل واثقة أن زيادة القيود على "الأجنحة المرنة" لن تضرّ بأدائها في الفورمولا واحد

كما كشف لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإنّ "فيا" بصدد تقديم اختبارات أحمال جديدة على الأجنحة الخلفية بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى في محاولة لإيقاف تلاعب الفرق حول المرونة الانسيابية.

وتعتقد "فيا" بأنّ عددًا من الفرق أتت بتصاميم بارعة بمقدورها اجتياز مجموعة الاختبارات الحالية والسيارات متوقفة في منصات الصيانة، لكنها تمنح أفضلية انسيابية عندما تتواجد على الحلبة.

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وبينما يتوجه تركيز مجموعة الاختبارات الجديدة على ريد بُل، بعدما أشار غريمها لويس هاميلتون في برشلونة إلى أنها تعتمد جناحًا "مرنًا"، فلا يظن الفريق بأنه سيكون الوحيد الذي سيتعين عليه إجراء تغييرات على تصاميمه.

مع ذلك، أوضح هليموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن فريقه لم يقم بأي أمر خاطئ خارج القوانين حتى الآن.

فقال: "اجتاز الجناح اختبار الأحمال. وذلك أمر حاسم. الآن سيكون هنالك معايير جديدة بإرشادات مختلفة فيما يتعلق بالأحمال".

وأضاف: "يكون الوضع هكذا أحيانًا عندما يتم تقديم قوانين جديدة وتكتشف الفرق مناطق رمادية حولها. لكن ريد بُل ليست وحدها المستهدفة، إذ سيؤثر ذلك على الفرق الأخرى كذلك".

هذا وأشار ماركو إلى أن فريقَي ألبين وألفا روميو قد شوهدا كذلك يعتمدان جناحًا خلفيًا ينثني على سرعة عالية، لذلك فإنهما أيضاً قد يُطلب منهما تقوية تصميم الجناح لديهما عندما يتم اعتماد الاختبارات الجديدة.

كما قلل النمساوي من تعليقات هاميلتون بأن تصميم الجناح لدى فريقه قد منحهم أفضلية بـ 0.3 ثانية لكل لفة.

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إذ يعتقد ماركو عوضًا عن ذلك أن هاميلتون قد أخطأ في حساباته عند مقارنة أزمنة اللفات باختبار جناح الارتكازية العالية الذي قامت به ريد بُل في التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى.

حيث قال: "السبب وراء الجناح الخلفي الأصغر كان أننا كنا بطيئين للغاية على المقاطع المستقيمة. هاميلتون بعدها شاهد عندما كان يقود خلفنا أننا كنا أسرع نسبيًا على المقاطع المستقيمة وأرجع ذلك إلى الجناح. والوضع لم يكن هكذا".

لكن وبالرُغم من أن عدم قدرة ريد بُل على جعل الجناح مرنًا بالقدر المرغوب ربما يكلفها بعض الوقت بسبب الزيادة في السحب، لكن ماركو لا يرى بأن ذلك سيمثّل مشكلة كبيرة ضمن معركة فريقه مع مرسيدس.

فقال: "لا يمثل ذلك الجانب بالتأكيد أفضلية حاسمة في معركة بطولة العالم. فما يحدث طبيعي، إذ سبق وتعين علينا التعديل على الأجنحة الأمامية مرتين أو ثلاثة خلال أحد مواسم حصدنا لبطولة العالم".

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