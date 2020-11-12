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ريد بُل وألفا تاوري تستعرضان سيارتَيهما في منطقة البوسفور

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استغلّ فريقا ريد بُل وألفا تاوري عودة الفورمولا واحد إلى جائزة تركيا الكبرى من أجل إجراء بعض الطلعات الاستعراضيّة في منطقة مضيق البوسفور الذي يفصل بين النصفين الآسيويّ والأوروبيّ لمدينة إسطنبول.

تعود آخر زيارة للفورمولا واحد إلى تركيا إلى موسم 2011 عندما أحرزت ريد بُل الثنائيّة آنذاك.

واستغلّت ريد بُل هذه العودة من أجل إجراء بعض الطلعات الاستعراضيّة مرورًا ببعض أبرز معالم المدينة.

وجلس أليكسندر ألبون وبيير غاسلي خلف مقود سيارتَين "آر.بي7" من موسم 2011 تحمل كلّ واحدة منهما كسوة فريقيهما على التوالي.

وعبر السائقان على جسر القلعة مرورًا بشوارع السلطان أحمد التاريخيّة والجامع الأزرق الشهير.

وانفصل السائقان إثر ذلك، حيث عبر أليكسندر نفق "يوراسيا"، في الوقت الذي توجّه فيه بيير إلى الشطر الأوروبيّ من جسر البوسفور، وكان التوقيت مثاليًا ليلتقيا في منتصف الجسر المعلّق الذي يفصل بين الشطرين.

وقال ألبون: "عودة الفورمولا واحد إلى إسطنبول رائعة للرياضة، وجولة اليوم في المدينة مثّلت تقديمًا رائعًا لتركيا بالنسبة لي، كونه لم يسبق لي التواجد هنا".

وأضاف: "كانت القيادة في الشوارع صعبة لكنّها ممتعة ومن الرائع قيادة سيارة فورمولا واحد في أماكن يستحيل فعل ذلك فيها عادة. المشهد من جسر البوسفور مذهل ورؤية ذلك من داخل قمرة القيادة أمرٌ مدهش".

ثمّ تابع: "لكن أعتقد بأنّ الجزء الأفضل هو القيادة بين القارتَين".

وتأتي هذه الطلعة ضمن الترويج لعلامة ألفا تاوري للملابس الجاهزة التي تملكها ريد بُل، وذلك ضمن إطلاق العلامة في تركيا.

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