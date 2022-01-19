ريد بُل وأستون مارتن تُنهيان نزاعهما حول فالوز

أعلنت أستون مارتن العام الماضي عن تعاقدها مع فالوز الذي كان يلعب دور رئيس قسم الانسيابيّة في ريد بُل ليكون مديرها التقنيّ الجديد.

لكنّ المسألة أخذت منعرجًا قضائيًا بعد أن أصرّت ريد بُل على دفع فالوز للإيفاء بالتزاماته التعاقديّة كون عقده ينتهي في 2023.

وبحديثه حينها، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الحظيرة النمساويّة لم تكن مهتمّة بالسماح لفالوز بالمغادرة مبكّرًا.

وقال البريطاني في يوليو حينها: "وضعنا واضحٌ للغاية مع دان. إنّه يعمل على سيارة 2021، وهو يعمل كذلك على سيارة العام المقبل".

وأضاف: "لا يزال لديه قدر وقتٍ طويل. لقد وقّع على عقدٍ جديد نهاية العام الماضي، لذا لا تزال هناك فترة طويلة قبل منتصف 2023. ومن الواضح أنّنا سنبقيه مشغولًا بالعمل في بقيّة عقده".

وفي ظلّ عدم رغبة ريد بُل بتسهيل مهمّته، نُقلت المسألة إلى المحكمة في ظلّ دفع فالوز وأستون مارتن لتسريحه من عقده مبكّرًا.

لكنّ الفريقَين أعلنا أمسٍ الثلاثاء عن توصّلهما إلى تسوية يُسمح بموجبها لفالوز بالانتقال إلى أستون مارتن هذا العام. لكنّ تفاصيل الاتّفاق بقيت سريّة.

نتيجة لذلك سيُسمح لفالوز بالانضمام على أستون مارتن في 2 أبريل هذا العام من أجل مساعدة الفريق على تحسين سيارته الجديدة.

وضمن بيانٍ مقتضب، رحّب مارتن ويتمارش، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستون مارتن لتكنولوجيا الأداء بهذه الصفقة.

وقال: "نحن مسرورون بتوصّلنا إلى اتّفاق مع ريد بُل لتسريح دان فالوز من عقده ونتطلّع قدمًا لانضمامه إلى الفريق".

من جانبه قال هورنر: "نودّ شكر دان على خدماته الرائعة طوال أعوامه معنا، ونتمنّى له الأفضل للمستقبل".

أمّا فالوز فقد قال: "استمتعت بالكثير من الأعوام السعيدة في ريد بُل وأنا فخورٌ بما حقّقناه. أتطلّع قدمًا للموسم المقبل والتحدي الجديد".