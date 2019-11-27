هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021

كما أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" مطلع هذا الأسبوع، فإنّ هوندا تسعى إلى تخفيض نفقاتها من أجل تأمين مستقبل طويل المدى لها في الفورمولا واحد.

وكان الصانع الياباني في انتظار نشر قوانين الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2021 قبل اتّخاذ قراره، إذ قد تبدأ هوندا الآن في تقييم تكلفة التواجد ضمن دورة القوانين الجديدة في البطولة.

من جانبه، وصف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل تلك الخطوة "بالمريحة للغاية لعملاق مشروبات الطاقة".

وعلى الرُغم من تجديد صانع محرّكات مثل مرسيدس بالفعل لعقدها مع ويليامز هذا العام حتّى 2025، إلى جانب دخولها في شراكة جديدة مع مكلارين بدءًا من 2021، لكنّهم في اليابان ما يزالون أكثر حرصًا من ناحية الالتزام طويل المدى في الوقت الحالي، ولا سيّما بعد المواسم الثلاثة الكارثية التي خاضتها هوندا مع مكلارين منذ عودتها للفورمولا واحد في 2015 قبل أن تدخل في شراكة جديدة مع ريد بُل العام الماضي.

حيث زوّدت هوندا في البداية تورو روسو بالمحرّكات، قبل أن تزوّد الفريق الأساسي لريد بُل في 2019.

وأثمرت شراكة هوندا مع ريد بُل ريسينغ على نحوٍ رائع وأفضل من المتوقّع، حيث فاز ماكس فيرشتابن بثلاثة سباقات حتّى الآن في هذا الموسم. إذ أنّ النجاح الحالي للصانع الياباني ربما ساهم كذلك في بقائه في الفورمولا واحد حاليًا.

علاوة على ذلك، فقد شهد سباق البرازيل الأخير احتفال هوندا بأوّل فوز ثنائي لها في الفورمولا واحد منذ 1991 مع اعتلاء فيرشتابن وبيير غاسلي منصّة التتويج في المركزين الأوّل والثاني تواليًا.

"من الإيجابي حصد نتائج جيّدة" قال ماساشي ياماموتو مدير مشروع الفورمولا واحد لدى هوندا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في البرازيل.

وأضاف: "لكن الأهم هو أن يكون هنالك توازن مع النفقات. إذ يتيعّن علينا تسخير ميزانية كبيرة من أجل تسريع عملية التطوير لدينا لملاحقة فرق الصدارة، إذ نخطط الآن لكيفية الإبقاء على الوضع الحالي وتقليل النفقات في ذات الوقت".