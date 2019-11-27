فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021

المشاركات
التعليقات
هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021
27-11-2019

أكّدت هوندا التزامها بالتواجد في الفورمولا واحد على الأقلّ حتى موسم 2021 وذلك عبر تمديد تزويدها ريد بُل وتورو روسو بالمحرّكات لعام آخر إضافي.

كما أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" مطلع هذا الأسبوع، فإنّ هوندا تسعى إلى تخفيض نفقاتها من أجل تأمين مستقبل طويل المدى لها في الفورمولا واحد.

وكان الصانع الياباني في انتظار نشر قوانين الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2021 قبل اتّخاذ قراره، إذ قد تبدأ هوندا الآن في تقييم تكلفة التواجد ضمن دورة القوانين الجديدة في البطولة.

اقرأ أيضاً:

من جانبه، وصف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل تلك الخطوة "بالمريحة للغاية لعملاق مشروبات الطاقة".

وعلى الرُغم من تجديد صانع محرّكات مثل مرسيدس بالفعل لعقدها مع ويليامز هذا العام حتّى 2025، إلى جانب دخولها في شراكة جديدة مع مكلارين بدءًا من 2021، لكنّهم في اليابان ما يزالون أكثر حرصًا من ناحية الالتزام طويل المدى في الوقت الحالي، ولا سيّما بعد المواسم الثلاثة الكارثية التي خاضتها هوندا مع مكلارين منذ عودتها للفورمولا واحد في 2015 قبل أن تدخل في شراكة جديدة مع ريد بُل العام الماضي.

حيث زوّدت هوندا في البداية تورو روسو بالمحرّكات، قبل أن تزوّد الفريق الأساسي لريد بُل في 2019.

وأثمرت شراكة هوندا مع ريد بُل ريسينغ على نحوٍ رائع وأفضل من المتوقّع، حيث فاز ماكس فيرشتابن بثلاثة سباقات حتّى الآن في هذا الموسم. إذ أنّ النجاح الحالي للصانع الياباني ربما ساهم كذلك في بقائه في الفورمولا واحد حاليًا.

علاوة على ذلك، فقد شهد سباق البرازيل الأخير احتفال هوندا بأوّل فوز ثنائي لها في الفورمولا واحد منذ 1991 مع اعتلاء فيرشتابن وبيير غاسلي منصّة التتويج في المركزين الأوّل والثاني تواليًا.

"من الإيجابي حصد نتائج جيّدة" قال ماساشي ياماموتو مدير مشروع الفورمولا واحد لدى هوندا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في البرازيل.

وأضاف: "لكن الأهم هو أن يكون هنالك توازن مع النفقات. إذ يتيعّن علينا تسخير ميزانية كبيرة من أجل تسريع عملية التطوير لدينا لملاحقة فرق الصدارة، إذ نخطط الآن لكيفية الإبقاء على الوضع الحالي وتقليل النفقات في ذات الوقت".

المقال التالي
"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل

المقال السابق

"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى الانطلاقة خلال
1 يوم
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الأربعاء ٢٧ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية
الأربعاء ٢٧ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة
الأربعاء ٢٧ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
التجارب التأهيليّة
الأربعاء ٢٧ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
السباق
الأربعاء ٢٧ نوفمبر
الأحد ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021

56د
2
فورمولا 1

معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل

4
موتو جي بي

ماركيز الأسرع في اليوم الثاني من تجارب خيريز

5
فورمولا إي

جولة الدرعية للفورمولا إي: بيرد يحرز الفوز ومنصة تتويج لبورشه ومرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021
F1

هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021

"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل
F1

"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل

معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد
F1

معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد

مكلارين تحافظ على "تواضعها" بالرغم من موسم 2019 القوي
F1

مكلارين تحافظ على "تواضعها" بالرغم من موسم 2019 القوي

ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021
F1

ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.