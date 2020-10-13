ريد بُل: هلكنبرغ من بين خيارات الفريق لموسم 2021

على إثر نتيجة تحليل فيروس كورونا غير الواضحة لأليكسندر ألبون قبل عطلة نهاية الأسبوع، قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أنّه تحدّث إلى هلكنبرغ حول إمكانيّة تعويضه للتايلاندي.

لكنّ نتيجة التحليل الثاني الذي خضع له ألبون كانت سلبيّة في النهاية، بينما تمّ استدعاء هلكنبرغ من قبل ريسينغ بوينت على إثر مرض لانس سترول.

وبحديثه إلى قناة "سبورت1" الألمانيّة، قال ماركو: "تحدّثنا إلى هلكنبرغ بالفعل يوم الجمعة، كون نتيجة تحليل ألبون لم تكن قاطعة، مثل الكثير من الآخرين".

وأضاف: "كان من الممكن أن تعود نتيجة التحليل الثاني إيجابيّة، اتّصلت مباشرة بهلكنبرغ بعد أن حطّت الطائرة. لكن تبيّن أنّ نتيجة إعادة تحليل ألبون سلبيّة في النهاية".

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وجاءت هذه الأنباء على إثر تجدّد التكهّنات بشأن مستقبل ألبون مع فريق ريد بُل على إثر ما شعر الكثيرون بأنّه أداء ضعيفٌ من قبله خلال جائزة إيفل الكبرى.

لكنّ ريد بُل مرتاحة حيال أداء ألبون، وتعتقد بأنّه يملك إمكانيّة الاقتراب من أداء فيرشتابن.

لكنّ ماركو اعترف بأنّ الفريق يحتاج لأن يُقدّم ألبون أفضل أداء له، وإن لم يحدث ذلك فإنّ الخيارات البديهيّة للفريق تتمثّل في نيكو هلكنبرغ وسيرجيو بيريز.

وقال ماركو حيال ذلك: "يُمكننا استدعاء الأسماء المتوافرة في سوق السائقين. هذا هلكنبرغ وهذا بيريز. سيتمحور السؤال حول حجم الفارق بين كلٍ منهما وبين ماكس".

وأضاف: "لدينا مقارنات مع دانيال ريكاردو ويُمكننا التوصّل إلى بعض الاستنتاجات حول مواقع السائقين. لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ سيكون قريبًا منه بأقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية".

وأردف: "يُمكن لألبون الوصول إلى ذلك المستوى في يومٍ جيّد، إنّه يافع، لكنّنا نعي أنّهم إن لم يتمكّن من تحمّل الضغط فلا يُمكننا الوقوف على ساقٍ واحدة إن صحّ التعبير في ما يتعلّق ببطولة العالم، ذلك هو وضعنا".

وأكمل: "من المستحيل المنافسة على البطولة عندما تكون لديك سيارة واحدة تنافس. لكنّنا لسنا في ذلك المستوى بعد".

وواصل حديثه بالقول: "كان أداء ألبون في نوربورغرينغ مرضيًا. ذلك هو الوضع ببساطة".

وعندما سُئل عن العوامل التي ستدخل في القرار النهائي، قال ماركو: "أداء ألبون بشكلٍ أساسي. طالما أنّه في المنطقة الخضراء فلن يكون هناك مقعدٌ متاحٌ للآخرين".

كما أشاد ماركو بالعمل الذي قام به هلكنبرغ في ألمانيا عندما حلّ ثامنًا في السباق بالرغم من أنّه لم يقد السيارة قبل التصفيات.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ أسوأ ما قد يحدث لسائق هو التواجد في السيارة للمرّة الأولى خلال التصفيات. صحيحٌ أنّه يعرف سيارة ريسينغ بوينت من السباقَين الذين خاضهما، لكن بالتأكيد كان ذلك وضعًا صعبًا".

وأضاف: "تحسّن بشكلٍ تدريجي ولم يرتكب أيّ حماقة وقاد بشكلٍ رائع. لاحظت أنّه اقترب تدريجيًا من أزمنة بيريز، أرفع له القبعة، عملٌ رائع".