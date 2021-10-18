ريد بُل: نيوي تعرّف على مشاكل إعدادات سيارة الفورمولا واحد فور عودته من الإصابة

تغيّب نيوي عن عدّة سباقات بعدما تعرض لإصابة ضمن حادثة خلال ركوبه لدراجته الهوائية في العطلة الصيفية.

وبعد علاجه في المستشفى وفترة تعافي طويلة، كانت حالة نيوي جيّدة بالقدر الكافي للعودة إلى العمل في مرآب الفورمولا واحد خلال جائزة تركيا الكبرى الأخيرة.

حيث اعترف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنّ غياب نيوي لم يؤثّر بالضرورة على أداء فريقه، لكنّه أوضح بأنّ عودته أتت في وقتها في ظل استعداد الفريق للمرحلة الأخيرة من معركة اللقب في مواجهة مرسيدس.

وضمن معرض حديثه في ألمانيا، أوضح ماركو بأن نيوي لم يعد لكامل لياقته بعد، لكنه كان قادرًا على المساهمة في وقت مهم للغاية للفريق.

وعاد نيوي خلال نهاية أسبوع تأثرت فيها ريد بُل بسطح المسار المختلف للغاية لحلبة إسطنبول بارك، والذي تسبب بصعوبة استجابة للانعطاف في بداية الجولة.

"نتواجد في وضع جيّد، لكن نيوي هو رأس الحربة" قال ماركو عند سؤاله عن تأثير غياب نيوي.

وأضاف: "لم نكن نعلم في البداية مدى خطورة إصابته، وتعين عليه الخضوع لعدة جراحات".

وتابع: "لكنه عاد الآن. لا أريد القول بأنه لائق تمامًا، بيد أنه هنا ليقوم بوظيفته، كما أنه تعرف على الفور على الصعوبات التي واجهتنا مع الإعدادات".

هذا وصرّح ماركو بأن تم التخطيط لاجتماعات في معقل الفريق بميلتون كينز مع ماكس فيرشتابن كي يعمل مع نيوي على ضمان أن تكون سيارة الفريق "آر.بي16.بي" في أفضل وضع ممكن للسباقات الختامية من الموسم.