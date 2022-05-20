ريد بُل: نقل الملكيات الفكرية عبر تصاميم أستون مارتن سيتسبب "بتداعيات خطيرة"

بدأت أستون مارتن جولة برشلونة مع سيارة محدثة بشكل كبير، لكن التشابه بينها وبين سيارة ريد بُل أثار الكثير من الكلام.

وأجرت "فيا" تحقيقاً في الأمر وخلُصَت إلى أن التحديثات لا تخرق القوانين وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراء إضافي.

وكانت الهيئة الحاكمة قد منعت سابقاً "الهندسة العكسية" في البطولة، منذ أن قام فريق ريسينغ بوينت (الذي بات أستون مارتن لاحقاً) باستيحاء تصميم سيارة موسم 2020 من سيارة مرسيدس 2019.

وقال فريق ريد بُل في بيان تم نشره رداً على تصريحات "فيا"، جاء فيه: "بالرغم من أن التقليد هو أسمى أشكال المديح، لكن أي نسخٍ للتصاميم لا بدّ أن يتماشى مع قوانين ’فيا’ التي تتعلق بالهندسة العكسية".

وأكمل البيان: "أي انتقال للملكية الفكرية سيعني خرقاً واضحاً للقوانين وستكون له تداعيات خطيرة".

وكانت التشابهات بين السيارتين قد دفعت البعض إلى إطلاق لقب "ريد بُل الخضراء" على سيارة أستون مارتن.

وخلال التجارب الحرة الأولى شوهد جميع أفراد طاقم عمل فريق ريد بُل وبجانبهم علبُ إصدار "خاص أخضر اللون" من مشروب الطاقة في إشارة تهكمية إلى الوضع الراهن.

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي"، شدد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات على ضرورة إيضاح كيفية تصنيع وتصميم "هذه النسخة التي لا تصدق" لسيارة ريد بُل.

فقال: "كما يبدو فإن النسخ غير ممنوع!".

وتابع: "لكن عليك الأخذ بعين الاعتبار أن سبعة أشخاص كانوا يعملون معنا، إضافة إلى خبير الانسيابية لدينا، تم توظيفهم من قبل أستون مارتن بمرتبات مرتفعة للغاية".

وأردف: "ما زالت هناك حقائق بحاجة للتوثيق. وسننظر في تفاصيل المسألة".

واسترسل مشيراً إلى وجود أدلة على أن بعض البيانات قد تمّ تحميلها والاستفادة منها: "دان فالوز، كان ضمن فترة استراحة قانونية إلزامية، ما يحفظه في ذهنه ليس من الممنوع استعماله. لكن هل يمكنك النسخ بهذه الطريقة الدقيقة من دون مستندات منسوخة لسيارتنا؟".