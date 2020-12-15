ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

يمتلك فريق ميلتون كينز عادةَ بدء الموسم بشكل بطيء، قبل أن تتسارع عمليات التطوير مع مرور الموسم.

وأثبت فوز ماكس فيرشتابن في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي بعد بداية متواضعة للموسم، صحة هذه المقولة، لكن الفريق يعتقد أنه بات قادراً على كسر هذه الحلقة في موسم 2021.

حيث قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "آمل ذلك حقاً، لأننا لن نبدأ من الصفر مجدداً - في 2021".

وأكمل: "من الواضح أن النسبة الأكبر من السيارة ستنتقل إلى الموسم المقبل، لذا فإننا سنواصل في تجارب برشلونة الشتوية، من موقعنا الحالي عملياً".

وتابع: "إنها المرة الأولى في تاريخنا التي سنطلق فيها على السيارة الجديدة 16بي بدلاً من 17، لأن الكثير من القطع ستنتقل إلى الموسم المقبل. ربما 60 بالمئة من السيارة".

اقرأ أيضاً: فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي

ويأتي تفاؤل هورنر الحالي وسط ضغط ماكس فيرشتابن المتواصل على ريد بُل لعدم إضاعة فرصة العطلة الشتوية من أجل تحسين السيارة والمحرك.

حيث قال الهولندي: "نعلم أن أمامنا الكثير من العمل في العطلة الشتوية من أجل تعزيز موقعنا، إذ لا يمكننا الاسترخاء".

وأكمل: "نعلم أن علينا تحسين السيارة كثيراً، ونعلم المواضع التي يتوجب علينا تحسينها. وليس فقط ضمن السيارة نفسها، بل للمحرك كذلك".

وأردف: "آمل أن نتعلم من المواسم السابقة. ليس وكأننا نتعمّد ذلك (البداية البطيئة للموسم)، لكننا نتجه الآن إلى العطلة الشتوية مع نتائج جيدة وشعور جيد".

ويعي هورنر كذلك أن الفوز في ياس مارينا ليس بسبب تقدم السيارة وحسب، حيث أثنى على أداء فيرشتابن المتميز.

فقال: "أعتقد أن مساهمة ماكس كانت أساسية بالتأكيد في ذلك الفوز. لقد قام بعمل رائع منطلقاً من المركز الأول".

واختتم: "كما قدم انطلاقة جيدة، وتحكّم بالسباق من البداية حتى النهاية. لقد قام بعمل لا يصدق".