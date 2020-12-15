فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

المشاركات
التعليقات
ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

ترى ريد بُل أن بقاء قوانين سيارات الفورمولا واحد على حالها لعام 2021 المقبل، سيساعدها في بدء الموسم بنفس المستوى القوي الذي أنهت به 2020.

يمتلك فريق ميلتون كينز عادةَ بدء الموسم بشكل بطيء، قبل أن تتسارع عمليات التطوير مع مرور الموسم.

وأثبت فوز ماكس فيرشتابن في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي بعد بداية متواضعة للموسم، صحة هذه المقولة، لكن الفريق يعتقد أنه بات قادراً على كسر هذه الحلقة في موسم 2021.

حيث قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "آمل ذلك حقاً، لأننا لن نبدأ من الصفر مجدداً - في 2021".

وأكمل: "من الواضح أن النسبة الأكبر من السيارة ستنتقل إلى الموسم المقبل، لذا فإننا سنواصل في تجارب برشلونة الشتوية، من موقعنا الحالي عملياً".

وتابع: "إنها المرة الأولى في تاريخنا التي سنطلق فيها على السيارة الجديدة 16بي بدلاً من 17، لأن الكثير من القطع ستنتقل إلى الموسم المقبل. ربما 60 بالمئة من السيارة".

اقرأ أيضاً:

ويأتي تفاؤل هورنر الحالي وسط ضغط ماكس فيرشتابن المتواصل على ريد بُل لعدم إضاعة فرصة العطلة الشتوية من أجل تحسين السيارة والمحرك.

حيث قال الهولندي: "نعلم أن أمامنا الكثير من العمل في العطلة الشتوية من أجل تعزيز موقعنا، إذ لا يمكننا الاسترخاء".

وأكمل: "نعلم أن علينا تحسين السيارة كثيراً، ونعلم المواضع التي يتوجب علينا تحسينها. وليس فقط ضمن السيارة نفسها، بل للمحرك كذلك".

وأردف: "آمل أن نتعلم من المواسم السابقة. ليس وكأننا نتعمّد ذلك (البداية البطيئة للموسم)، لكننا نتجه الآن إلى العطلة الشتوية مع نتائج جيدة وشعور جيد".

اقرأ أيضاً:

ويعي هورنر كذلك أن الفوز في ياس مارينا ليس بسبب تقدم السيارة وحسب، حيث أثنى على أداء فيرشتابن المتميز.

فقال: "أعتقد أن مساهمة ماكس كانت أساسية بالتأكيد في ذلك الفوز. لقد قام بعمل رائع منطلقاً من المركز الأول".

واختتم: "كما قدم انطلاقة جيدة، وتحكّم بالسباق من البداية حتى النهاية. لقد قام بعمل لا يصدق".

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020

المقال السابق

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً

كفيات: "أتلقى الكثير من الاتصالات" بشأن مقعد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كفيات: "أتلقى الكثير من الاتصالات" بشأن مقعد في 2021

فيتيل يودّع فيراري في "يوم عاطفي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يودّع فيراري في "يوم عاطفي"

ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث

تحليل السباق: لماذا لم يكن خفض طاقة المحرّك العامل الأكبر في هزيمة مرسيدس في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: لماذا لم يكن خفض طاقة المحرّك العامل الأكبر في هزيمة مرسيدس في أبوظبي

ألونسو يقلل من أهمية مشاركته المثيرة للجدل في تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يقلل من أهمية مشاركته المثيرة للجدل في تجارب أبوظبي

أحدث الأخبار

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

45دقيقة
2
فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة

3
فورمولا 1

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً

4
فورمولا 1

كفيات: "أتلقى الكثير من الاتصالات" بشأن مقعد في 2021

5
فورمولا 1

فيتيل يودّع فيراري في "يوم عاطفي"

أحدث الأخبار

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم
فورمولا 1

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020
فورمولا 1

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة
فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً
فورمولا 1

مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً

هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021
فورمولا 1

هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
30د

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى 08:53
فورمولا 1
12-12-2020

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة 19:42
فورمولا 1
12-12-2020

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.