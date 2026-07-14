يعاني فريق ميلتون كينز من صعوبة في تحقيق أداء ثابت مع سيارة RB22 هذا الموسم. وكانت أفضل النتائج الإيجابية في موسم الفريق المخيب حتى الآن هي صعود ماكس فيرستابن إلى منصة التتويج في مونتريـال وسبيلبرغ.

ورغم اعتبار محرك الاحتراق الداخلي الجديد الذي طورته ريد بُل بالتعاون مع فورد، معيارًا مرجعيًا، لكن وحدة طاقة ريد بُل تأخرت عن منافسيها من ناحية كفاءة استخدام الطاقة.

إضافة إلى ذلك، واجه هيكل السيارة صعوبة في منافسة مرسيدس وفيراري، خصوصًا في المنعطفات عالية السرعة.

ومع توجه الأنظار نحو جائزة بلجيكا الكبرى، أكد ميكيز أنه يحافظ على توقعاته بشأن العودة إلى المستوى السابق ضمن حدود واقعية.

حيث قال: "يلخص الوضع تمامًا التعقيدات التي نواجهها مع السيارات الحالية: بينما كنا نقاتل من أجل الفوز في النمسا، واجهنا بعد بضعة أيام فقط في سيلفرستون تعقيدات كبيرة أثرت على أدائنا".

وأكمل: "نعلم أن هذه المشاكل تصبح أكثر وضوحًا على الحلبات التي تتطلب استهلاكًا عاليًا للطاقة، مثل سيلفرستون، وأن معاناتنا تكون أكبر هناك".

وأردف: "في الحلبات التي تفرض قيودًا كبيرة على الطاقة، نتأخر أكثر عن منافسينا، ومن هذه الناحية أخشى أن سبا-فرانكورشان تقع ضمن هذه الفئة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

ورغم كل هذه الصعوبات، أظهر ميكيز روحًا قتالية، معبرًا عن ثقته في الفريق الذي يمتلك ست بطولات عالم للصانعين.

وأكد المدير الفرنسي أنهم سيجدون بالتأكيد حلولًا للمشاكل التي واجهوها.

فقال: "المشاكل التي نواجهها مع السيارة لا تعني أننا استسلمنا أو تخلينا تمامًا عن هذا السباق".

وأكمل: "هذا يعني ببساطة أننا بحاجة إلى المزيد من البيانات لتحسين أنفسنا في هذا المجال؛ نحن نسعى إلى تحسين أدائنا كل يوم".

وأردف: "لذلك، نحتاج إلى استخدام عطلة نهاية الأسبوع هذه لتحقيق خطوة صغيرة إلى الأمام على حلبات من هذا النوع. أنا متفائل بشأن سبا-فرانكورشان، ولدي ثقة في سرعة تأقلم الفريق".

واختتم: "هذا هو موسمنا الأول باستخدام وحدة طاقة من إنتاجنا الخاص، وسنتغلب على تحديات العمل على هذا النوع من الحلبات التي تتطلب استهلاكًا عاليًا للطاقة".