ريد بُل: نحن بطيئون في المجر

دخلت ريد بُل عطلة نهاية الأسبوع وهي تأمل أن تمنحها حلبة هنغارورينغ فرصة أفضل من سيلفرستون وسبا، نظرًا لأن أوجه القصور في الجانب الكهربائي من وحدة الطاقة تظهر بدرجة أقل في بودابست.

لكن حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة جاءتا صعبتين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة سطح الحلبة، إلا أن سائقي ريد بُل عبّرا أيضًا عن استيائهما من توازن سيارة "آر.بي22".

وأنهى ماكس فيرستابن الحصة متأخرًا بفارق يقارب سبعة أعشار الثانية عن متصدر التجارب لويس هاميلتون، بينما كان إسحاق حجار متأخرًا بأكثر من ثانية كاملة.

وقال واشيه عقب التجارب الحرة الثانية على حلبة هنغارورينغ: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل. لسنا في المكان الذي ينبغي أن نكون فيه، ولا في المكان الذي نريد أن نكون فيه."

وأضاف: "السائقان غير راضيين عن توازن السيارة. ومن الواضح أن مستوى التماسك على هذه الحلبة منخفض جدًا يوم الجمعة. كما أن المطبات تؤثر في توازن السيارة، ولدينا الكثير من العمل لمعالجة هذا الجانب."

ويُعد التعامل مع المطبات وحواف الحلبة إحدى نقاط ضعف ريد بُل منذ عدة سنوات، وكان واشيه قد اعترف في وقت سابق من الموسم بأن هذه "النقطة الحساسة" لم تختفِ بالكامل.

وقال: "من المثير للدهشة أننا مضطرون إلى تشغيل السيارة بإعدادات قاسية نسبيًا. كما أن نافذة الإعدادات ضيقة جدًا. ثم إن المشكلة التي واجهناها العام الماضي مع الجيل الحالي من سيارات التأثير الأرضيّ، اكتشفنا إلى حد كبير أنها عادت هذا الموسم أيضًا. وهذا أمر يتعين علينا العمل عليه."

وينطبق الأمر نفسه على مشكلتين أخريين اشتكى منهما فيرستابن يوم الجمعة، وهما مشكلة في مقعده، إضافة إلى شعوره غير المرضي عند خفض نِسَب التروس. ووفقًا لواشيه، فإن أيًا من المشكلتين لا يُعد مستعصيًا على الحل، لكن يجب معالجتهما قبل يوم السبت.

وقال: "مشكلة المقعد لم تُحل بعد. أما مشكلة خفض نِسَب التروس، فعلينا بالتأكيد أن نعالجها. كلتاهما."

وهذا يعني أن ريد بُل لا يحتاج فقط إلى معالجة عدد من نقاط الضعف، بل عليه أيضًا إيجاد المزيد من السرعة، خصوصًا مقارنة بفيراري. ومثل مرسيدس، يرى واشيه أن سكوديريا فيراري هو الفريق المرجعي هذا الأسبوع.

وقال: "هذا ما كنا نتوقعه. توقعنا أن يكونوا الأسرع في بعض المنعطفات هنا، وأن يمتلكوا أفضلية خاصة في أداء اللفة الواحدة. سنرى كيف سيكون مستواهم في التجارب الطويلة، لكن نعم، إنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه هنا."

الرياح تجعل تعديلات الإعدادات أكثر تعقيدًا

ووصف إسحاق حجار يوم الجمعة في هنغارورينغ بأنه من أصعب أيام الجمعة هذا الموسم، رغم اعتقاده أن التجارب الحرة الأولى قدمت مؤشرات مفيدة يمكن البناء عليها قبل التجارب التأهيلية والسباق.

وقال: "كان أحد أصعب أيام الجمعة هذا الموسم. الظروف صعبة جدًا، والحلبة مليئة بالمطبات، لذلك كان الأمر قاسيًا على الإطارات والمكابح."

وأضاف: "شعرنا بأننا تراجعنا خطوة إلى الوراء من ناحية الإحساس بالسيارة في التجارب الحرة الثانية. أعتقد أن السيارة كانت أفضل بشكل عام في التجارب الحرة الأولى. وأعتقد أن وتيرتنا في التجارب الطويلة بدت جيدة، لكننا افتقدنا السرعة في اللفة الواحدة."

وسيعمل ريد بُل مساء الجمعة على مراجعة إعدادات السيارة، لكن حجار أوضح أن الوصول إلى الإعدادات المثالية أمر صعب بسبب احتمال تغير اتجاه الرياح، في وقت أصبحت فيه سيارات الجيل الحالي شديدة الحساسية لهذا العامل.

وقال: "كل تعديل نجريه يجب أن يأخذ الرياح في الحسبان، لأنه إذا اشتدت، فلن يكون لأي تغيير نجريه على السيارة تأثير إيجابي."

وأضاف: "علينا أن نرى كيف ستكون الظروف غدًا. لدينا بعض الأفكار، لكن إذا كانت الرياح متقلبة بشدة فسيكون الأمر صعبًا."

وكان الجانب الأكثر إيجابية بالنسبة لريد بُل يوم الجمعة هو أن الجناح الخلفي المتحرك بدا وكأنه يعمل كما هو مخطط له. فبعد الحادثين اللذين تعرض لهما فيرستابن، حدد الفريق ما وصفه بـ"مشكلة ميكانيكية"، لكن بعد إجراء عدد من التعديلات عاد جناح "ماكارينا" إلى العمل في المجر.

واختتم واشيه قائلًا: "في الوقت الحالي، يعمل بالشكل الصحيح."

وأضاف: "لقد تحققنا منه في المصنع من خلال اختبار تحمل شامل للغاية، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسلامة الجناح الخلفي. وأعتقد أن ذلك كان مهمًا جدًا، ولم نواجه أي مشكلات اليوم".