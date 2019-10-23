فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: نبني زخمًا لموسم أفضل في 2020

المشاركات
التعليقات
ريد بُل: نبني زخمًا لموسم أفضل في 2020
23-10-2019

يرى فريق ريد بُل أنّه يقوم ببناء "زخمٍ" لموسمٍ أفضل في الفورمولا واحد في 2020، وذلك بالرغم من أنّ أداء الفريق شهد "ضعفًا غريبًا" في جائزة سنغافورة الكبرى منذ العطلة الصيفيّة.

حقّقت الحظيرة النمساويّة انتصارَين في النصف الأوّل من الموسم وكانت قريبة نسبيًا من غريمتيها فيراري ومرسيدس، لكنّ الوضع تغيّر منذ العطلة الصيفيّة.

وفي حين أن لا أحد توقّع من الفريق المنافسة على الفوز في بلجيكا وإيطاليا، إلّا أنّ فشله في تقديم أداء قوي في سنغافورة مثّل مفاجأة للجميع، حيث خسر ماكس فيرشتابن أمام ثنائيّ فيراري.

وفرّط الفريق منذ ذلك الحين في منصّات التتويج في روسيا، واليابان، حيث تبخّرت آمال فيرشتابن في تحقيق ذلك في سوزوكا بعد حادثة عند المنعطف الثاني مع شارل لوكلير.

لكنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يعتقد بأنّ نتائج النصف الثاني من الموسم لا تعكس الصورة الحقيقيّة لتقدّم الفريق، خاصة كون سبب ضعف الأداء في سنغافورة جاء نتيجة اتّباع الفريق لنهج إعدادات خاطئ.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان السباق الغريب في سنغافورة، كان أداؤنا أضعف من اللازم هناك. لم نستخرج كامل قدرات السيارة، وأعتقد بأنّنا أردكنا سبب ذلك بعد انتهاء الجولة".

وأضاف: "سباق روسيا كان متوسّطًا تقريبًا وتماشى نسبيًا مع توقّعاتنا وأعتقد بأنّ ما حدث منذ ذلك الحين هو تحقيق فيراري لخطوة أيضاً. لكنّنا نأمل أن نكون قادرين على العودة إلى وضعٍ تنافسي في السباقات المتبقية، ولاحظنا بالفعل أنّنا أقرب بكثير بالمقارنة مع ما كنّا عليه قبل 12 شهرًا".

اقرأ أيضاً:

وبالإلحاح عليه أكثر بشأن المشكلة التي واجهها الفريق في سنغافورة، أجاب هورنر: "أعتقد بأنّها أغلبها يعود إلى مشكلة في الإعدادات. أعتقد بأنّنا فهمنا سبب ذلك بعد انتهاء الجولة".

وأضاف: "كان ذلك مؤسفًا كون سنغافورة حلبة شعرنا بأنّنا لم نستغلّ فيها كامل قدرات سيارتنا، بالرغم من أنّنا حقّقنا منصّة تتويج أمام سيارتَي مرسيدس".

وكانت ريد بُل قد اعتبرت هذا الموسم، الأوّل لها مع هوندا، كعامٍ انتقالي من أجل تحقيق نجاحات أكبر في 2020.

وبالرغم من أنّ موسم الحظيرة النمساويّة شهدت تقلّبات كثيرة، فإنّ هورنر يشعر بأنّ الفريق يتواجد في موقعٍ جيّد في ظلّ تركيزه على تحقيق الخطوة التالية.

وقال: "دائمًا ما كان هذا العام انتقاليًا، لكنّنا بنينا زخمًا في هذا الموسم".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ما قامت به هوندا في تحسين محرّكاتها كان إيجابييًا، وأعتقد بأنّنا تلقينا ضربة موجعة أكثر على صعيد قوانين الجناح الأمامي أكثر من منافسينا، لكن بعد فهم ذلك وتجاوز تلك العقبة فإنّنا نشعر بأنّنا نبني زخمًا جيّدًا في المرحلة الأخيرة من تطوير هذه السيارة بالتوجّه إلى 2020".

وعندما سُئل إن كان يشعر بأنّ جميع المقوّمات جاهزة ليكون فريقه قادرًا على تقديم نتائج قويّة في العام المقبل، أجاب: "أعتقد بأنّ هناك الكثير من الأشياء الإيجابيّة التي تجري وكان هذا العام انتقاليًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّه بناءً على العمل مع المهندسين في ساكورا وميلتون كينز، فقد تمكّنوا من بسط علاقة متينة جدًا، وأعتقد بأنّنا سنبدأ برؤية ثمار ذلك في العام المقبل".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
معرض صور: جميع الفائزين بسباق المكسيك منذ 1963

المقال السابق

معرض صور: جميع الفائزين بسباق المكسيك منذ 1963

المقال التالي

مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2019

مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2019
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

2
موتو جي بي

روسي "قلق" حيال تراجع السرعة القُصوى لياماها

3
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

4
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

5
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.