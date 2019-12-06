ريد بُل: موسمنا الأوّل مع هوندا "فاق التوقّعات"

بالرغم من أنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل توقّع تحقيق الشراكة الجديدة لخمسة انتصارات، كان هورنر أكثر حذرًا في توقّعاته بالتوجّه إلى الموسم.

وحقّق ماكس فيرشتابن ثلاثة انتصارات وحلّ ثالثًا في ترتيب بطولة السائقين، بينما أكمل فريقه الموسم في المركز الثالث في بطولة الصانعين لكن برصيد 417 نقطة مقابل 419 سجلها في 2018.

ويعود ذلك بالأساس إلى سلسلة نتائج بيير غاسلي الضعيفة في بداية الموسم، قبل أن يتمّ تعويضه بأليكسندر ألبون الذي أثبت ثبات تحقيقه للنقاط.

"أعتقد بأنّ هذا كان عامًا انتقاليًا بالنسبة للفريق" قال هورنر عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "دائمًا ما كان ليكون كذلك، كان هذا تغيير المحرّك الأوّل الذي أقدمنا عليه في غضون 13 عامًا".

وأردف: "عملت الشراكة مع هوندا بشكلٍ مذهل، منذ السباق الأوّل عندما حقّقنا منصّة تتويج مع هوندا. نحن نُصبح أفضل فأفضل مع كلّ مُحرّك جديد يتمّ تقديمه".

وأكمل: "كانت الموثوقيّة جيّدة. واجهنا عطلًا ميكانيكيًا واحدًا مُنهيًا للسباق هذا العام في أذربيجان مع غاسلي، لكن مع كلّ مُحرّك قدمناه فإنّنا اقتربنا أكثر فأكثر على صعيد الوتيرة".

وأردف: "حقّقنا ثلاثة أقطاب انطلاق أولى، بالرغم من أنّنا أبقينا على اثنين منها فقط، وثلاثة انتصارات. تسع منصّات تتويج مثّلت جميعها أداءً مُثيرًا هذا العام".

وواصل شرحه بالقول: "فاق هذا كلّ توقّعاتنا على عدّة أصعدة، كانت العلاقة مع هوندا مدهشة، وكذلك الموثوقيّة والأداء. مثّلت تلك أبرز لحظات موسمنا".

وفي ما يتعلّق بالتوقّعات لموسم 2020، قال هورنر: "أعتقد بأنّه في ظلّ استقرار القوانين بالتوجّه إلى موسم 2020 فيُمكننا أن نكون فريقًا منافسًا في العام المقبل. حظيت مرسيدس بعامٍ آخر قويّ وهي لا تزال المعيار، ويبدو أنّنا نقترب أكثر فأكثر".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّنا طوّرنا سيارتنا بشكلٍ جيّد هذا العام. أعتقد بأنّ هوندا قامت بعملٍ رائع مع كلّ تقديمٍ لوحدة طاقة جديدة، لكنّنا نعلم أنّ هناك فارقًا متبقيًا بالمقارنة مع مرسيدس، وعلينا مواصلة الضغط".