ريد بُل: "مهمة صعبة" أن نفوز بجميع السباقات المتبقية في موسم 2022

يتّجه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بشكل كبير لحسم لقب السائقين خلال السباقات القليلة المقبلة، وستكون أولى فرصه لفعل ذلك في جائزة سنغافورة الكبرى إذا ما حقق الفوز ولم يسجل غريماه شارل لوكلير وسيرجيو بيريز الكثير من النقاط.

وكان فيرشتابن قد فاز بـ 11 سباقًا هذا الموسم حتى الآن، بما فيها الخمسة المتتالية الأخيرة، إذ يحتاج فقط إلى 3 انتصارات أخرى من السباقات الستة المتبقية ليكسر الرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات في موسم واحد والذي يتشاركه حاليًا مايكل شوماخر (2004) وسيباستيان فيتيل (2013).

وفي ظل الأفضلية الكبيرة الواضحة التي تتمتع بها سيارة فيرشتابن آر.بي18، فإن هنالك احتمالية أن يختتم الهولندي الموسم من دون أن يُهزم مرة أخرى.

وستعود الفورمولا واحد إلى سنغافورة للمرة الأولى منذ 2019 للجولة المُقبلة، قبل أن يزور قطارها سوزوكا للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، ومن ثم تتجه البطولة إلى حلبات الأمريكيتين، المكسيك، إنترلاغوس وياس مارينا.

هذا وبدا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أكثر حرصًا حيال فرص فريقه في السباقات المقبلة، إذ اعترف بأن تنوّع الحلبات التي ستستضيف السباقات المقبلة سيجعل مهمة الفريق أصعب - لكنها لن تكون مستحيلة.

حيث قال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن إمكانية الفوز بجميع السباقات المتبقية في الموسم: "تلك مهمة صعبة للغاية، إذ أن هنالك بعض الاختلافات الضخمة بين الحلبات المُقبلة".

وأضاف: "سنغافورة بالمقارنة مع مونزا بها أكبر عدد منعطفات على الروزنامة. كما أن بها الكثير من المطبات وهي حلبة شوارع، لذلك سيكون التحدي مختلفًا للغاية".

وتابع: "نحن في موقع رائع في البطولة، لكننا سنهجم في كل سباق وسنبذل أفضل ما لدينا، ومن ثم ستهتم النقاط بنفسها. لكن وكما تعلمون فقد كنا سريعين في سبا، زاندفورت، مونزا وحتى بودابست، لذلك فإن أداء السيارة جيد للغاية على الحلبات المختلفة".