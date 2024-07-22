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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

ريد بُل: "من الهراء" ربط غضب فيرستابن على اللاسلكي بمشاركته ليلًا في سباقات المحاكاة

جاءت رسالات ماكس فيرستابن اللاسلكيّة الغاضبة مع فريقه ريد بُل في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1 على إثر مشاركته في سباق المحاكاة حتّى الساعة 3 فجرًا.

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حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يعتقد فريق ريد بُل أنّه "من الهراء" الإشارة إلى أنّ انزعاج ماكس فيرستابن في سباق المجر يُمكن ربطه بمشاركته في سباقات المحاكاة حتّى الساعة 3 فجرًا ليلة السبت.

وجد فيرستابن نفسه عرضة للكثير من الانتقادات حيال لهجته العدائيّة أثناء سباق المجر عندما انتقد مرارًا طاقم الفريق حيال القرارات الاستراتيجيّة الخاطئة وافتقاره للوتيرة.

وعندما سُئل بعد السباق عن إجابته على منتقديه الذين قالوا أنّه أفرط في لغته العدائيّة، ردّ فيرستابن: "يُمكنهم أن يغربوا عن وجهي جميعًا".

وجاءت طبيعة غضب فيرستابن في السباق بعد أن شُوهد وهو يُشارك في سباق محاكاة حتّى الساعة 3 فجرًا ليلة السبت، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى أنّه لم يرتح بالقدر الكافي.

لكنّ ريد بُل لا تعتقد بأنّ ذلك ساهم في ما حدث، وأصرّت على أنّ فيرستابن يعلم بالضبط ما يحتاج لفعله ليكون في أفضل مستوياته.

وقال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل: "كان مستيقظًا لوقتٍ أطول في إيمولا، ولا أعلم من أين أتت مسألة أوقات النوم مجدّدًا، وقد فاز بالسباق هناك".

وأضاف: "يملك ماكس نسقًا مختلفًا عنّي وعن الآخرين وموعد خلوده إلى النوم ليس بالأمر الخارج عن المعتاد بالنسبة له".

وأكمل: "لم يستيقظ حتّى الساعة 10 في زاندفورت عندما بدأت المروحيات بالعبور فوق مقرّه. لديه حيّزٌ زمنيٌ للنوم، وقد فعل ذلك. هذا هراء".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "أعتقد بأنّ الناس يبنون استنتاجاتهم لوحدهم، لكنّ ماكس يعلم ما يتطلّبه الأمر ونثق في حكمه".

وأردف: "يعلم ما يتطلّبه الأمر لقيادة سيارة جائزة كبرى والفوز بالسباقات وأن يكون بطل عالم. ودائمًا ما نعمل كفريق، مهما كانت المحادثات حول كيفيّة التحسّن على الدوام، ولا يحدث ذلك عبر وسائل الإعلام بالطبع".

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