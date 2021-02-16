ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

أعلنت الحظيرة النمساويّة أمسٍ الإثنين توصّلها لصفقة للاستحواذ على برنامج محرّكات الفورمولا واحد الخاص بهوندا وتشغيلها لمحرّكاتها بنفسها بدءًا من العام المقبل.

وبعد أن منح الضوء الأخضر للإقدام على استثمار كبير في منشآته عبر تشكيل شركة ريد بُل لوحدات الطاقة، اعترف الفريق بأنّه لا يرى الاستحواذ على برنامج هوندا مجرّد مشروعٍ قصير الأمد، بل يتطلّع إلى المزيد في المستقبل.

إذ أوضح كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ الخيار المنطقيّ بالنسبة ريد بُل هو وضع أسس بناء محرّكاتها الخاصة عندما تأتي القوانين الجديدة في 2025.

وقال البريطاني: "يجب أن يكون هذا مشروعًا طويل الأمد، كونه من الواضح أنّ الاستثمار في المنشآت لتضمين هذا المشروع ضخم".

وأضاف: "لديك سيناريو قصير الأمد وهو متعلّقٌ بالقوانين الحاليّة، ومن ثمّ لدينا بالطبع القوانين الجديدة التي ستليها. نحتاج لأن نكون في موقعٍ لأخذ ذلك بالحسبان كذلك".

وأردف: "ستكون لدينا منشأة قادرةٌ على تصميم وتشغيل الجيل المقبل من المحرّكات، ذلك من خلال منشأة سيتمّ الاستثمار فيها من الداخل".

وفي حين أنّ ريد بُل سعيدة بوضع علامتها على المحرّكات الحاليّة بدءًا من 2022، إلّا أنّ خططها على المدى البعيد قد تتسبّب في جلب مصنّعٍ جديدٍ إلى الفورمولا واحد.

وفي ظلّ جهوزيّة منشآتها الخاصة في الفورمولا واحد لتجهيز المحرّك، قد يكون ذلك كافيًا لإغراء مصنّع سيارات لا يملك منشأته الخاصة بالفورمولا واحد.

وقال هورنر أنّ الدخول في شراكة مع مصنّعٍ ليس بالأمر الجوهريّ في حال تعيّن على ريد بُل إنتاج محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025، لكنّها منفتحةٌ على الفكرة.

وقال حيال ذلك: "في حال انضمّ مصنّعٌ آخر، فبالطبع سيكون من المنطقيّ النظر في ذلك بشكلٍ جدي، سواءً كان مصنّع أدوات أصلي أو أيّ شريكٍ آخر، مصنّع بطاريات أو أيًا كان. يعتمد ذلك كثيرًا على ماهيّة المحرّك".

وقال هورنر أنّ حقيقة أنّ المحرّكات المستقبليّة لن تكون مختلفة للغاية عن الحاليّة مثّلت دفعة لآمال ريد بُل بالالتزام إزاء هذا المشروع طويل الأمد.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع ما سنحتاج لفهمه هو القوانين. من الواضح أنّه كلّما حدث ذلك أبكر كلّما كان أفضل للجميع، لكن على المرء أن يفترض بناءً على آخر المحادثات مع فيا أنّه من المرجّح أن يكون محرّك احتراقٍ داخلي".

وأردف: "سيكون هناك وقود مستدامٌ بنسبة 100 بالمئة على الأرجح. سيكون هناك تركيزٌ أكبر على نظام استعادة الطاقة. لذا فإنّ هندسة المحرّك المستقبليّ لن تبتعد بشكلٍ درامي عمّا لدينا الآن، بل تطوّرٌ لذلك".

واختتم بالقول: "لهذا السبب ستكون المنشأة التي جهّزناها للمحرّك الحالي قادرة على استيعاب المحرّكات المستقبليّة".