ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
274 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
289 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
298 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

المشاركات
التعليقات
ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

قدّمت ريد بُل الإشارة الأقوى حتى الآن حول تطلّعها لمواصلة إنتاج محرّكاتها الخاصة في الفورمولا واحد عند دخول القوانين الجديدة حيّز التطبيق في 2025.

أعلنت الحظيرة النمساويّة أمسٍ الإثنين توصّلها لصفقة للاستحواذ على برنامج محرّكات الفورمولا واحد الخاص بهوندا وتشغيلها لمحرّكاتها بنفسها بدءًا من العام المقبل.

وبعد أن منح الضوء الأخضر للإقدام على استثمار كبير في منشآته عبر تشكيل شركة ريد بُل لوحدات الطاقة، اعترف الفريق بأنّه لا يرى الاستحواذ على برنامج هوندا مجرّد مشروعٍ قصير الأمد، بل يتطلّع إلى المزيد في المستقبل.

إذ أوضح كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ الخيار المنطقيّ بالنسبة ريد بُل هو وضع أسس بناء محرّكاتها الخاصة عندما تأتي القوانين الجديدة في 2025.

وقال البريطاني: "يجب أن يكون هذا مشروعًا طويل الأمد، كونه من الواضح أنّ الاستثمار في المنشآت لتضمين هذا المشروع ضخم".

وأضاف: "لديك سيناريو قصير الأمد وهو متعلّقٌ بالقوانين الحاليّة، ومن ثمّ لدينا بالطبع القوانين الجديدة التي ستليها. نحتاج لأن نكون في موقعٍ لأخذ ذلك بالحسبان كذلك".

وأردف: "ستكون لدينا منشأة قادرةٌ على تصميم وتشغيل الجيل المقبل من المحرّكات، ذلك من خلال منشأة سيتمّ الاستثمار فيها من الداخل".

وفي حين أنّ ريد بُل سعيدة بوضع علامتها على المحرّكات الحاليّة بدءًا من 2022، إلّا أنّ خططها على المدى البعيد قد تتسبّب في جلب مصنّعٍ جديدٍ إلى الفورمولا واحد.

وفي ظلّ جهوزيّة منشآتها الخاصة في الفورمولا واحد لتجهيز المحرّك، قد يكون ذلك كافيًا لإغراء مصنّع سيارات لا يملك منشأته الخاصة بالفورمولا واحد.

وقال هورنر أنّ الدخول في شراكة مع مصنّعٍ ليس بالأمر الجوهريّ في حال تعيّن على ريد بُل إنتاج محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025، لكنّها منفتحةٌ على الفكرة.

وقال حيال ذلك: "في حال انضمّ مصنّعٌ آخر، فبالطبع سيكون من المنطقيّ النظر في ذلك بشكلٍ جدي، سواءً كان مصنّع أدوات أصلي أو أيّ شريكٍ آخر، مصنّع بطاريات أو أيًا كان. يعتمد ذلك كثيرًا على ماهيّة المحرّك".

وقال هورنر أنّ حقيقة أنّ المحرّكات المستقبليّة لن تكون مختلفة للغاية عن الحاليّة مثّلت دفعة لآمال ريد بُل بالالتزام إزاء هذا المشروع طويل الأمد.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع ما سنحتاج لفهمه هو القوانين. من الواضح أنّه كلّما حدث ذلك أبكر كلّما كان أفضل للجميع، لكن على المرء أن يفترض بناءً على آخر المحادثات مع فيا أنّه من المرجّح أن يكون محرّك احتراقٍ داخلي".

وأردف: "سيكون هناك وقود مستدامٌ بنسبة 100 بالمئة على الأرجح. سيكون هناك تركيزٌ أكبر على نظام استعادة الطاقة. لذا فإنّ هندسة المحرّك المستقبليّ لن تبتعد بشكلٍ درامي عمّا لدينا الآن، بل تطوّرٌ لذلك".

واختتم بالقول: "لهذا السبب ستكون المنشأة التي جهّزناها للمحرّك الحالي قادرة على استيعاب المحرّكات المستقبليّة".

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس

المقال السابق

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

2
فورمولا 1

تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021

3
فورمولا 1

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

4
فورمولا 1

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس

38دقيقة
5
فورمولا 1

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

أحدث الأخبار
ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025
فورمولا 1

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

15د
"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس
فورمولا 1

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس

38د
تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟
فورمولا 1

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
فورمولا 1

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
فورمولا 1

معرض صور: سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

أحدث ملفات الفيديو
نظرة أولية على سيارة مكلارين الجديدة لموسم 2021 08:29
فورمولا 1

نظرة أولية على سيارة مكلارين الجديدة لموسم 2021

تشغيل سيارة فيراري 01:01
فورمولا 1
14-02-2021

تشغيل سيارة فيراري "اس.اف21"

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير 01:53
فورمولا 1
11-02-2021

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر 00:52
فورمولا 1
11-02-2021

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر

ألفا روميو: فجر الهيمنة 01:20
فورمولا 1
11-02-2021

ألفا روميو: فجر الهيمنة

الأكثر شعبية اليوم

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: المخاطر المحتملة التي تعمل مرسيدس على مجابهتها في 2021

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

أحدث الأخبار

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل منفتحة على تصنيع محرّكاتها الخاصة بدءًا من 2025

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.