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ريد بُل منفتحة على إعارة ألبون إلى فريقٍ آخر

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ريد بُل منفتحة على إعارة ألبون إلى فريقٍ آخر

عبّرت ريد بُل عن انفتاحها على إعارة أليكسندر ألبون إلى الفرق الأخرى في بطولة العالم للفورمولا واحد في 2021 في حال تعيّن على أحد سائقيها الأساسيين التغيّب عن المشاركة.

فقد ألبون مقعده الأساسيّ في صفوف ريد بُل للموسم المقبل، لكنّه سيُحافظ على دور سائق التطوير وسيكون حاضرًا في أغلب السباقات مع الفريق كسائقٍ احتياطي.

وفي ظلّ تغيّب ثلاثة سائقين (سيرجيو بيريز، ولانس سترول ولويس هاميلتون) عن سباقات في موسم 2020 بسبب فيروس كورونا، هناك فرصة كبيرة لتغيّب المزيد في الموسم المقبل كذلك.

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ذلك يعني أنّ ريد بُل ترى أنّ ألبون يملك فرصة للعودة إلى التسابق في الفورمولا واحد في 2021 في مرحلة ما، وقد يحدث ذلك مع فريقٍ آخر في حال أراد خدماته.

وبحديثه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ألبون، قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل: "أكّدنا له أنّنا سنستعين به كثيرًا في التجارب. إذ هناك برنامج اختبارات إطارات 2022، وهناك تجارب منفصلة لذلك".

وأكمل: "ستجري الكثير من أعمال المحاكاة، وسيكون حاضرًا في الكثير من السباقات كسائقٍ احتياطي. إذ يشمل ذلك أربع سيارات في النهاية".

وأردف: "فرص الاستعانة به واقعيّة وحاضرة. فضلًا عن ذلك فإنّنا جاهزون لإعارته في حال استوجب الأمر ذلك من قبل فريقٍ آخر يُريد سائقًا في ظرفٍ وجيز. سيخوض بعض السباقات حينها، وتلك ليست النهاية".

واختارت ريد بُل التعاقد مع سيرجيو بيريز عوض ألبون للعام المقبل، وذلك بعد أن شعرت بأنّ أداء المكسيكي القويّ في النصف الثاني من موسم 2020 لا يُمكن تجاهله.

وبحديثه عن سبب عدم الإبقاء على ألبون، قال ماركو أنّ المشكلة الأساسيّة كانت تقلّب أدائه.

وقال النمساوي: "يعود ذلك إلى افتقاره لثبات الأداء وكان يتعثّر بسهولة في حال ارتفاع سرعة الرياح مثلًا أو تغيّر وجهتها. أو عندما تبدأ الإطارات بالاهتراء فإنّه يخسر الكثير من الوقت".

ويعتقد ماركو أنّ ألبون تلقّى ضربة معنويّة نتيجة تواجده في مواجهة ماكس فيرشتابن كلّ عطلة نهاية أسبوع، وهو ما يشرح سبب عدم تقلّص الفارق بينهما مطلقًا.

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وقال ماركو: "إنّها مسألة معنويّة كذلك. لكت عندما يكون لديك زميلٌ يتواجد في أعلى المستويات على الدوام، مهما كانت حالة السيارة، فإنّ ذلك يلعب دورًا كذلك".

وأردف: "بالطبع بالتطرّق إلى الجانب الذهنيّ، فإنّ جميع التقارير والنتائج غير المرضية زعزعته. اتّسعت الفجوة بينه وبين فيرشتابن على مدار الموسم، ولم تتقلّص. كانت زيادة هامشيّة لكنّها تبقى زيادة".

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