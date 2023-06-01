ريد بُل: منافسو ريد بُل سيواجهون صعوبة في نسخ تصميم الأرضية
يعتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه لن يكون من السهل على منافسي فريقه نسخ تصميم أرضية السيارة، بالرغم من أنها باتت مكشوفة أمام جميع الأعين بعد حادثة سيرجيو بيريز في تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد.
أزال المارشلز سيارة بيريز بعد حادثته في القسم الأول من تصفيات موناكو.
والطريقة التي رُفعت بها السيارة عبر الرافعة على الحلبة، كشفت كامل أرضية السيارة أمام أعين الكاميرات، ما يعني أن جميع المنافسين تمكنوا من رؤية تصميم الأرضية لأسرع سيارة هذا الموسم.
جاء ذلك بعد ساعات فقط من كشف أرضية سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون، حين تعرض لحادثة في التجارب الحرة الثالثة.
لكن وبالرغم مما قد تقدمه تلك الصور للمنافسين، لكن ماركو لا يعتقد بأنه من السهولة تقليد أو نسخ التصميم.
حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن بالطبع لسنا مسرورين من ذلك!".
وأكمل: "الأرضية عامل هام جداً، لكن إن لم تمتلك جميع الأجزاء الأخرى وتصاميمها، فلن يكون من السهل (نسخها). كما أن سيارة مرسيدس بقيت مكشوفة لوقت أكبر!".
وأردف: "أعتقد أنه لا أحد مهتم بأرضية يارة مرسيدس بقدر الاهتمام بسيارتنا".
ويرى ماركو أنه ما لم يمتلك المنافسون معرفة بكيفية عمل جانح سيارة ريد بُل الأمامي والناشر لناحية التحكم بتدفق الهواء، حينها فإن الأرضية لن تكون ذات قيمة لوحدها.
فقال: "إنها الأرضية فقط. لا بد لها أن تعمل بالتكامل مع الجانح الأمامي والقسم الخلفي. المسألة تتعلق بكل تلك الأجزاء معاً، وهذا أمر أكثر تعقيداً من مجرد تصميم الأرضية".
من جهته، أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أنه ورغم انتشار صور الأرضية علناً، لكن المنافسين يمتلكون على الأغلب صوراً تجسسية لها.
فقال مازحاً: "من المُعيب حقاً النظر لما تحت الملابس!".
وأكمل: "كل فريق يوظف مصورين للتجسس والتقاط صور السيارات. وذلك أمر متعارف عليه".
وأضاف: "لذا لا أعتقد أنها المرة الأولى التي يحصلون فيها على صورة الأرضية".
واختتم: "ربما كانت المرة الأولى التي تُرفع فيها السيارة برافعة. لكن جميع الفرق تحاول جمع معلومات كهذه".
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