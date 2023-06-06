ريد بُل: ملاحظة "هاتف ماركو" في إسبانيا إثبات على أن فيرستابن "في مستوى آخر"

أثار تعليق بطل العالم بعض الابتسامات خلال التجارب الحرة الثانية في إسبانيا، حين سأل إن كانت تلك رنة هاتف ماركو التي يسمعها في المرآب.

حيث تمكن من تمييز رنة هاتف ماركو، فقال: "هاتف أحدهم يرنّ. هل هذا هاتف ماركو؟".

ويرى هورنر أن مستوى تمييز فيرستابن للتفاصيل وقدرته على تحليلها أثناء قيادة سيارة فورمولا واحد على الحدود القصوى، أمر مثير للإعجاب.

وتعقيباً على تقدم فيرستابن منذ أول فوز له في برشلونة عام 2016 حتى هيمنته الحالية على الفورمولا واحد، قال هورنر: "أعتقد أنه لم يكن ناضجاً على الإطلاق في 2016. لكنه كان سريعاً بشكل لا يصدق، مع موهبة هائلة وخالصة".

وأكمل: "ما زال يمتلك تلك السرعة الخالصة والقدرة المذهلة. لكنني أعتقد أنه بات الآن يمتلك الخبرة، والنضوج الذهني المتكامل".

وتابع: "حين يميّز رنة هاتف هيلموت ماركو وهو ضمن السيارة، فإن هذا يثبت أنه ضمن مستوى آخر تماماً، أعتقد أنه من بين أكثر الأمور المثيرة حوله هو أنه ما زال يتحسّن".

وفي القسم الأخير من السباق، سُمعت محادثة بينه وبين مهندس سباقه، جيانبيرو لامبيازي، طلب منه ألا يسعى للمخاطرة بتسجيل اللفة الأسرع في السباق، لأنه كان قد تلقى العلم الأسود والأبيض لخروجه عن حدود المسار

لكن فيرستابن لم يستمع له، وسجل اللفة الأسرع.

ولا يرى هورنر مشكلة في ذلك، حيث شبّه التعامل بين الهولندي ومهندس سباقه، بالعلاقة بين زوجين ضمن زواج طويل الأمد.

فقال: "أخبره مهندسه بأنه إن خرج مرة واحدة إضافية عن حدود المسار فسيتلقى عقوبة، بالتالي لا داعي للمخاطرة بتسجيل اللفة الأسرع".

وأكمل: "العلاقة بينهما أشبه بزوجين ضمن طويل الأمد، يتجادلان حول أية قناة يريدان مشاهدتها على التلفاز!".

واختتم: "لكن ماكس كان ضمن سيطرة كاملة. وكان يدرك المخاطرة ورغم ذلك نجح بتسجيل اللفة الأسرع بشكل مرتاح تماماً مع الإطارات".