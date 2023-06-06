ريد بُل: ملاحظة "هاتف ماركو" في إسبانيا إثبات على أن فيرستابن "في مستوى آخر"
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، أن الملاحظة التي أدلى بها ماكس فيرستابن على اللاسلكي خلال جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2023 في الفورمولا واحد، حيال رنين هاتف هيلموت ماركو، إثبات على أن الهولندي "في مستوى آخر" تماماً.
أثار تعليق بطل العالم بعض الابتسامات خلال التجارب الحرة الثانية في إسبانيا، حين سأل إن كانت تلك رنة هاتف ماركو التي يسمعها في المرآب.
حيث تمكن من تمييز رنة هاتف ماركو، فقال: "هاتف أحدهم يرنّ. هل هذا هاتف ماركو؟".
ويرى هورنر أن مستوى تمييز فيرستابن للتفاصيل وقدرته على تحليلها أثناء قيادة سيارة فورمولا واحد على الحدود القصوى، أمر مثير للإعجاب.
وتعقيباً على تقدم فيرستابن منذ أول فوز له في برشلونة عام 2016 حتى هيمنته الحالية على الفورمولا واحد، قال هورنر: "أعتقد أنه لم يكن ناضجاً على الإطلاق في 2016. لكنه كان سريعاً بشكل لا يصدق، مع موهبة هائلة وخالصة".
وأكمل: "ما زال يمتلك تلك السرعة الخالصة والقدرة المذهلة. لكنني أعتقد أنه بات الآن يمتلك الخبرة، والنضوج الذهني المتكامل".
وتابع: "حين يميّز رنة هاتف هيلموت ماركو وهو ضمن السيارة، فإن هذا يثبت أنه ضمن مستوى آخر تماماً، أعتقد أنه من بين أكثر الأمور المثيرة حوله هو أنه ما زال يتحسّن".
وفي القسم الأخير من السباق، سُمعت محادثة بينه وبين مهندس سباقه، جيانبيرو لامبيازي، طلب منه ألا يسعى للمخاطرة بتسجيل اللفة الأسرع في السباق، لأنه كان قد تلقى العلم الأسود والأبيض لخروجه عن حدود المسار
لكن فيرستابن لم يستمع له، وسجل اللفة الأسرع.
ولا يرى هورنر مشكلة في ذلك، حيث شبّه التعامل بين الهولندي ومهندس سباقه، بالعلاقة بين زوجين ضمن زواج طويل الأمد.
فقال: "أخبره مهندسه بأنه إن خرج مرة واحدة إضافية عن حدود المسار فسيتلقى عقوبة، بالتالي لا داعي للمخاطرة بتسجيل اللفة الأسرع".
وأكمل: "العلاقة بينهما أشبه بزوجين ضمن طويل الأمد، يتجادلان حول أية قناة يريدان مشاهدتها على التلفاز!".
واختتم: "لكن ماكس كان ضمن سيطرة كاملة. وكان يدرك المخاطرة ورغم ذلك نجح بتسجيل اللفة الأسرع بشكل مرتاح تماماً مع الإطارات".
فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس
فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يبقى في الصدارة مع نهاية التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ألونسو وهلكنبرغ
فيرستابن يبقى في الصدارة مع نهاية التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ألونسو وهلكنبرغ فيرستابن يبقى في الصدارة مع نهاية التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ألونسو وهلكنبرغ
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
ريد بُل: ملاحظة "هاتف ماركو" في إسبانيا إثبات على أن فيرستابن "في مستوى آخر"
ريد بُل: ملاحظة "هاتف ماركو" في إسبانيا إثبات على أن فيرستابن "في مستوى آخر" ريد بُل: ملاحظة "هاتف ماركو" في إسبانيا إثبات على أن فيرستابن "في مستوى آخر"
فيراري تعاني لفهم سبب غياب ثبات أداء سيارتها
فيراري تعاني لفهم سبب غياب ثبات أداء سيارتها فيراري تعاني لفهم سبب غياب ثبات أداء سيارتها
الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت"
الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت" الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.