ريد بُل: مقاربة "لا متعة من دون مخاطرة" كانت أساسية في نجاح فيرشتابن

أنهى فيرشتابن هيمنة مرسيدس على مجريات حقبة المحركات الهجينة الموسم الماضي عبر اقتناص لقب بطولة السائقين حين تجاوز غريمه لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.

وتوّج ذلك سنيناً من العمل المضني لريد بُل في رعايتها لموهبة الهولندي الذي كانت مقتنعة تماماً بقدرته على تحقيق اللقب.

وكانت ريد بُل تتنافس مع مرسيدس للتوقيع مع فيرشتابن عندما كان يخوض منافسات بطولات الناشئين، حيث أشار الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُ لرياضة السيارات إلى الفارق بين مقاربة فريقهِ وبين مقاربةِ مرسيدس.

حيث شرح ضمن كتابِ "فورمولا ماكس" الذي نُشر من قبل الموقع الشقيق موتورسبورت.كوم هولندا، أن مقاربة ريد بُل مختلفة عن السهام الفضية.

فقال: "بالطبع كنا نعلم أن ماكس يخوض مفاوضات مع مرسيدس كذلك، لكنه معهم لم يكن ليتمكن من الوصول إلى الفورمولا واحد بسرعة".

وأكمل: "إنهم لا يخاطرون مع السائقين اليافعين. لكن خطتي بالتوقيع معه ووضعه في الفورمولا واحد مباشرة لم تكن من أجل التفوق على مرسيدس، بل ببساطة لأنني رأيت أنه كان جاهزاً للفورمولا واحد، وهذا ما كان صحيحاً في النهاية".

وتابع: "يمكن القول بشكل عام أن ريد بُل مختلفة عن مرسيدس، نحن نتبع بشكل أكبر مقاربة ’لا متعة بدون مخاطرة’".

وبالرغم من ترقية فيرشتابن بعمر 17 عاماً إلى الفورمولا واحد، تسببت ببعض الانتقادات، لكن ماركو أكد أن الشكوك لم تراوده مطلقاً حيال اتخاذه القرار الصحيح.

فقال: "كانت الانتقادات متوقعة، لكن بصراحة شديدة، كانت المخاطرة محسوبة. قدمنا لماكس جميع التجارب والاختبارات الضرورية مع تورو روسو ضمن القوانين المرعية".

وتابع: "لقد ظهر للمرة الأولى في التجارب الحرة الأولى ضمن إحدى أصعب الحلبات في الروزنامة، سوزوكا، وكان من الجميل رؤية تعامله مع حلبة صعبة".

وأردف: "بشكل عام، حضر نفسه بشكل جيد. بالطبع، هناك مخاطرة على الدوام لأن النجاح في فئات الناشئين لا يعني بالضرورة نجاحاً في الفورمولا واحد".

واسترسل: "لكن وخلال حواراتي معه، اقتنعتُ بأنه أكبر من سنّه. سواء من الناحية البدنية أو الذهنية، لقد كان قوياً بما يكفي للمنافسة في الفورمولا واحد. لم يكن لدينا أي شك في قرارنا".

واستكمل: "زاملَ ماكس زميلاً أكثر خبرة في تورو روسو، كارلوس ساينز، لكن ماكس بدأ معه على نفس المستوى مباشرة".

تقدم فيرشتابن في الفئة الأولى كان سريعاً، حيث يرى ماركو أن الفارق كبيرٌ للغاية بين فيرشتابن الآن وفيرشتابن اليافع.

فقال: "لقد نضج. على سبيل المثال، فإنه قادر الآن على الاحتفاظ بهدوئه عندما يتعرض لمشاكل في التجارب".

وتابع: "خلال السنوات السابقة كان ينفجر غضباً. الآن بات يعلم أن هذا لن يغير شيئاً. لذا بات يركز بشكل أكبر على الحصة التالية وهكذا".

واختتم: "قلة الصبر التي كانت تلازمه سابقاً كانت واضحة في السباقات من حين لآخر، على سبيل المثال عندما تتلكأ إحدى السيارات المتأخرة في الابتعاد عن طريقه. لقد تعلم بالتأكيد من كل ذلك".