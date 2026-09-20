تحدث لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل عن موقف فريقه من قوانين نظام ADUO، بعد خطة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" محمد بن سليم لمنح هوندا امتيازات إضافية في محاولة للإبقاء على فرناندو ألونسو في الفورمولا 1.

وبموجب آلية ADUO، التي تمنح حقوق تحديث إضافية للمصنّعين المتأخرين عن الشركة المصنّفة كمرجع في قوة محرك الاحتراق الداخلي، يحق لهوندا بالفعل الحصول على تحديثين لكل من موسمي 2026 و2027.

لكن بن سليم، الذي يسعى إلى الإبقاء على ألونسو، وهو السائق الذي انتقد بشدة الاتجاه الذي تسير فيه الفورمولا 1، كان قد اقترح إمكانية إدخال بعض المرونة المحدودة على القوانين.

وأوضح ميكيز، ممثلًا ريد بُل، التي فوجئت باحتساب وحدة طاقتها الخاصة باعتبارها الأفضل في تقييم ADUO، أن فريقه سيلعب دورًا بنّاءً في المناقشات المتعلقة بالقوانين بما يخدم مصلحة الرياضة.

حيث قال: "حتى لو كنا لا نتفق دائمًا، فإننا نحاول كرياضة أن ننظر إلى القوانين من منظور منفتح للغاية".

محمد بن سليم رئيس فيا وستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأضاف: "كما قد تتذكرون، أُدخلت تغييرات على قوانين ADUO في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المصنّعين المتأخرين، وقد وافقت جميع الفرق على ذلك من أجل مصلحة الرياضة".

وتابع: "إذا كان هناك وضع يحتاج إلى تصحيح أو دعم، فإننا نجد عمومًا حلًا مشتركًا. وعندما يحين الوقت، سنجلس بالتأكيد ونناقش مستقبل قوانين ADUO. نحن ندرك بعض أوجه القصور في النظام، وأنا واثق من أنه سيتم اتخاذ قرارات لمعالجتها".

وخلال مشاركته في منتدى أعمال في مدريد قبل جائزة إسبانيا الكبرى، قال رئيس فيا محمد بن سليم إنه من "غير المقبول" أن يخوض سائق بحجم ألونسو السباقات بسيارة غير قادرة على المنافسة.

وفي حديثه عن خطة مساعدة هوندا، أوضح بن سليم قائلًا: "في مايو، اتخذنا بعض الخطوات المتعلقة بجانب المحرك ضمن الإطار التنظيمي. ثم قلت لألونسو: لن أخبرك بما سنفعله. أنت سائق، لذا أخبرنا بما تحتاجه منا لتغيير هذه النتائج".