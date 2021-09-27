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ريد بُل: مركز فيرشتابن الثاني في سوتشي "بطعم الفوز"

قالت ريد بُل أن تحقيق ماكس فيرشتابن المركز الثاني في سباق جائزة روسيا الكبرى بعد الانطلاق من آخر الترتيب، كان بمثابة الفوز.

ريد بُل: مركز فيرشتابن الثاني في سوتشي "بطعم الفوز"

انطلق فيرشتابن من آخر الترتيب بعد أن قرر الفريق تبديل وحدة طاقته في سوتشي.

وبالرغم من أنه حقق تقدماً على الحلبة في بدايات السباق، لكنه توقف بعد أن بدأ يعاني من تحبحب في إطاراته "ميديوم" التي انتقل لاستعمالها في النصف الثاني.

وبدا أن الهولندي سيكتفي بالمركز السادس أو السابع، قبل أن يستفيد من الانتقال لإطارات "انترميديت" بعد أن هطلت الأمطار بكثافة على المسار في اللفات الأخيرة، لينهي السباق خلف منافسه الأساسي لويس هاميلتون الذي حقق فوزاً دراماتيكياً.

وبينما دخلت ريد بُل السباق بقلقٍ من خسارة الكثير من النقاط لصالح هاميلتون ومرسيدس، لكن الفرحة كانت واضحة ضمن صفوف الفريق بتحقيق المركز الثاني.

حيث قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "أعتقد أن هذا المركز كان بمثابة فوز بالنسبة لنا. الانطلاق من المركز 20 والإنهاء بالمركز الثاني، أعتقد أنه لو قيل لنا أننا سنحقق هذا المركز قبل السباق، لما كنا لنصدّق بصراحة!".

وأكمل: "لقد حققنا ذلك بالفعل، إن إكمال السباق والخروج متأخرين بنقطتين خلف هاميلتون ضمن ترتيب البطولة لهو أمر مشجع حقاً. مع بقاء سبع جولات، فإن كل كسبٍ ممكن له أهميته الكبيرة".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, makes a stop

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, makes a stop

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

بالمقابل، أوضحت ريد بُل أنّ تحليلاتها قبل السباق كانت تشير إلى أن أفضل سيناريو ممكن هو وصول فيرشتابن إلى المراكز الخمسة الأولى.

"قبل السباق، كان المركز الخامس بالنسبة لنا ليكون رائعاً. لذا أن نحرز المركز الثاني لهو أمر مذهل. لأنه من الواضح وقبل ست لفات من النهاية، كنا بالمركز السادس" قال هورنر.

وتابع: "كان توقيت إدخال ماكس مثالياً، وقد سارت الأمور بالطريقة المثالية بالنسبة له. لذا فإن تحقيق المركز الثاني بالرغم من عقوبة تبديل المحرك لهو أكثر مما كنا نتوقعه".

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من جهة أخرى، قدّم فيرشتابن وتيرة قوية للغاية عندما كان في هواء نظيف، لكنه عانى عندما اقترب كثيراً من السيارات أمامه.

لهذا السبب أوضح هورنر أنّ الهولندي لم يكن قادراً على فعل أي شيء لاستعادة مركزه من فرناندو ألونسو، الذي تقدم عليه بعد وقفة الصيانة.

فقال: "أعتقد أنه عانى من تحبحب إطاراته. وهذا ما حصل مع سيارات أخرى كذلك".

وتابع: "حظي ببضع لفات في هواء نظيف، لكن وتيرته الفعلية كانت واضحة خلال بداية السباق، إذ كان سريعاً جداً عندما كان يحظى بهواء نظيف".

وأردف: "لكن هذا الضرر ينتج عن الاقتراب من السيارات أمامك بشكل كبير، خاصة في المنعطف الثالث".

واختتم: "حاول منافسة فرناندو مجدداً لاستعادة مركزه، لكن وبصراحة، فإن الأمطار هطلت في الوقت المناسب تماماً بالنسبة له".

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