ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"

تشهد الفورمولا واحد معركة محتدمة خارج الحلبة بين الفريقين المتنافسين على لقب هذا الموسم بذات قدر المعركة الدائرة على المسار، ولا سيّما في ظل التساؤلات الأخيرة التي طرحتها ريد بُل حول الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس.

وتشكّ ريد بُل في أنّ مرسيدس تستخدم جناحًا خلفيًا مرنًا من أجل تعزيز سرعتها القُصوى، إذ أسست شكوكها على صور تعتقد بأنها تُظهر علامات على الصفيحتين الجانبيّتين من الجناح الخلفي.

فيما أصرّت مرسيدس على أنها لا تقوم بأي أمر خاطيء، حيث أوضح توتو وولف مدير الفريق بأن تلك الصور المتداولة لا تُظهر أيّة علامات، إذ ادّعى بأن ريد بُل ربما ترى "شبحًا" فيها.

هذا وبدأت "فيا" في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي مهمة لاكتشاف الحقيقة عبر فحص مرونة الجناح الخلفي لرؤية إذا ما كانت هنالك حاجة لاختبارات صلابة أكبر.

وبالرُغم من أنه لم يكن هنالك تغيير في القوانين وتجاوزت أجنحة مرسيدس الاختبارات الحالية بالكامل وفحوصات "فيا"، فإنّ ريد بُل تعتقد بأن أمرًا ما قد تغيّر في السرعة القُصوى لغريمتها.

حيث قال كريستيان هورنر مدير الفريق أن حقيقة أن مرسيدس وريد بُل كانتا متعادلتين من حيث السرعة على المقطع المستقيم في قطر تُشير إلى أن توازن الأداء بين الفريقين قد تحوّل للمرة الأولى منذ ما قبل العطلة الصيفية.

"أعتقد بأن ما رأيناه في السباقات الأخيرة يُعدّ سرعة غير اعتيادية على المقاطع المستقيمة" قال هورنر.

وأضاف: "أعتقد بأنّ توتو (وولف) كان غامضًا حيال الإشارة بأن هنالك مكاسب لناحية السرعة القُصوى عندما لم يتغيّر شيء، لكن من المشجّع بأن ذلك هو السباق الأول منذ ما قبل جولة سيلفرستون الذي نتمكن خلاله من مُضاهاة سرعتهم على المقاطع المستقيمة".

وبالرُغم من أن اختبارات "فيا" في قطر وعلى مدار ما تبقى من الموسم لن يكون لها أيّة قيمة قانونية، لكنّ هورنر يرى بأن المراقبة البسيطة للوضع ما تزال أمرًا إيجابيًا.

فقال: "أنا سعيد برؤية الوضع يُراقب على نحوٍ جيّد. إذ أنني واثق بأن الاختبارات التي تم تقديمها من شأنها القضاء على أيّة احتمالية للتحايل".

لكن وبينما تعتقد ريد بُل أن أمرًا ما قد تغيّر بين الفريقين من حيث السرعة القُصوى لكل منهما، إلّا أن مرسيدس غير مقتنعة بذلك.

إذ أن نظرة إلى أرقام السرعة القُصوى من السباقات الخمسة الأخيرة، من خلال أسرع زمن لكل من مرسيدس وريد بُل من "فخ السرعة الرسمي"، تُظهر أفضلية سرعة المقاطع المستقيمة على كل حلبة.

فخ السرعة الرسمي (كلم/س)

السباق مرسيدس ريد بُل قطر 323.9 320.7 البرازيل 327.5 318.8 المكسيك 351.1 343.2 الولايات المتّحدة 323.3 318.3 تركيا 327.6 324.1

وفي حين يبدو بأن هنالك اختلافًا طفيفًا، لكن مرسيدس تعتقد بأن المتطلبات عالية الارتكازية في قطر قد لعبت دورًا في تحوّل أفضلية السرعة القُصوى لكلتا السيارتين.

وفي ظل أنه من المتوقّع أن يلعب السباق المُقبل في المملكة العربية السعودية في صالح مرسيدس، لكنّ الجولة الختامية في أبوظبي يبدو بأنها ستكون متوازنة على نحوٍ أكبر.

حيث يعتقد هورنر بأن المعركة بين فريقه ومرسيدس متقاربة جدًا للحسم فيها الآن.

فقال: "أعتقد بأن المعركة ستكون محتدمة وقريبة للغاية. ينبغي للحلبة المُقبلة أن تلائم مرسيدس، لكن أبوظبي، ومع التعديلات التي تمت هناك، فمن يدري ما سيحدث؟".