تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026 التالي / مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"

تعتقد ريد بُل أن غريمتها مرسيدس لم تعد تملك أفضلية السرعة "غير الاعتيادية" على المقاطع المستقيمة، وذلك وسط الجدل الدائر حول الأجنحة الخلفية المرنة في الفورمولا واحد.

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"

تشهد الفورمولا واحد معركة محتدمة خارج الحلبة بين الفريقين المتنافسين على لقب هذا الموسم بذات قدر المعركة الدائرة على المسار، ولا سيّما في ظل التساؤلات الأخيرة التي طرحتها ريد بُل حول الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس.

وتشكّ ريد بُل في أنّ مرسيدس تستخدم جناحًا خلفيًا مرنًا من أجل تعزيز سرعتها القُصوى، إذ أسست شكوكها على صور تعتقد بأنها تُظهر علامات على الصفيحتين الجانبيّتين من الجناح الخلفي.

فيما أصرّت مرسيدس على أنها لا تقوم بأي أمر خاطيء، حيث أوضح توتو وولف مدير الفريق بأن تلك الصور المتداولة لا تُظهر أيّة علامات، إذ ادّعى بأن ريد بُل ربما ترى "شبحًا" فيها.

هذا وبدأت "فيا" في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي مهمة لاكتشاف الحقيقة عبر فحص مرونة الجناح الخلفي لرؤية إذا ما كانت هنالك حاجة لاختبارات صلابة أكبر.

اقرأ أيضاً:

وبالرُغم من أنه لم يكن هنالك تغيير في القوانين وتجاوزت أجنحة مرسيدس الاختبارات الحالية بالكامل وفحوصات "فيا"، فإنّ ريد بُل تعتقد بأن أمرًا ما قد تغيّر في السرعة القُصوى لغريمتها.

حيث قال كريستيان هورنر مدير الفريق أن حقيقة أن مرسيدس وريد بُل كانتا متعادلتين من حيث السرعة على المقطع المستقيم في قطر تُشير إلى أن توازن الأداء بين الفريقين قد تحوّل للمرة الأولى منذ ما قبل العطلة الصيفية.

"أعتقد بأن ما رأيناه في السباقات الأخيرة يُعدّ سرعة غير اعتيادية على المقاطع المستقيمة" قال هورنر.

وأضاف: "أعتقد بأنّ توتو (وولف) كان غامضًا حيال الإشارة بأن هنالك مكاسب لناحية السرعة القُصوى عندما لم يتغيّر شيء، لكن من المشجّع بأن ذلك هو السباق الأول منذ ما قبل جولة سيلفرستون الذي نتمكن خلاله من مُضاهاة سرعتهم على المقاطع المستقيمة".

وبالرُغم من أن اختبارات "فيا" في قطر وعلى مدار ما تبقى من الموسم لن يكون لها أيّة قيمة قانونية، لكنّ هورنر يرى بأن المراقبة البسيطة للوضع ما تزال أمرًا إيجابيًا.

فقال: "أنا سعيد برؤية الوضع يُراقب على نحوٍ جيّد. إذ أنني واثق بأن الاختبارات التي تم تقديمها من شأنها القضاء على أيّة احتمالية للتحايل".

لكن وبينما تعتقد ريد بُل أن أمرًا ما قد تغيّر بين الفريقين من حيث السرعة القُصوى لكل منهما، إلّا أن مرسيدس غير مقتنعة بذلك.

اقرأ أيضاً:

إذ أن نظرة إلى أرقام السرعة القُصوى من السباقات الخمسة الأخيرة، من خلال أسرع زمن لكل من مرسيدس وريد بُل من "فخ السرعة الرسمي"، تُظهر أفضلية سرعة المقاطع المستقيمة على كل حلبة.

فخ السرعة الرسمي (كلم/س)

السباق مرسيدس ريد بُل
قطر 323.9 320.7
البرازيل 327.5 318.8
المكسيك 351.1 343.2
الولايات المتّحدة 323.3 318.3
تركيا 327.6 324.1

وفي حين يبدو بأن هنالك اختلافًا طفيفًا، لكن مرسيدس تعتقد بأن المتطلبات عالية الارتكازية في قطر قد لعبت دورًا في تحوّل أفضلية السرعة القُصوى لكلتا السيارتين.

وفي ظل أنه من المتوقّع أن يلعب السباق المُقبل في المملكة العربية السعودية في صالح مرسيدس، لكنّ الجولة الختامية في أبوظبي يبدو بأنها ستكون متوازنة على نحوٍ أكبر.

حيث يعتقد هورنر بأن المعركة بين فريقه ومرسيدس متقاربة جدًا للحسم فيها الآن.

فقال: "أعتقد بأن المعركة ستكون محتدمة وقريبة للغاية. ينبغي للحلبة المُقبلة أن تلائم مرسيدس، لكن أبوظبي، ومع التعديلات التي تمت هناك، فمن يدري ما سيحدث؟".

المشاركات
التعليقات
تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026
المقال السابق

تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026
المقال التالي

مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً

مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

"فيا" تدافع عن تأخّر المراقبين لاتّخاذ القرارات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تدافع عن تأخّر المراقبين لاتّخاذ القرارات في الفورمولا واحد

تحليل: الأخطاء التي لا يُمكن لريد بُل تكرارها مع بلوغ معركة اللقب ذروتها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: الأخطاء التي لا يُمكن لريد بُل تكرارها مع بلوغ معركة اللقب ذروتها

مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.