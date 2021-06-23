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ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

أصاب الذهول فريق ريد بُل عقب تعليقات غريمتها مرسيدس التي لمّحت خلالها إلى أن أفضلية ريد بُل على المقاطع المستقيمة في سباق جائزة فرنسا الكبرى مرّدها إلى خطوة تطويرية إضافية لمحرك هوندا.

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

نجح ماكس فيرشتابن بتحقيق الفوز في سباق بول ريكار، حيث ساعدته سرعة سيارته ريد بُل على المقاطع المستقيمة في تفوقه على سائقي مرسيدس، فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون.

لكن وبينما كانت إعدادات سيارة ريد بُل مع الجناح الخلفي ذي الارتكازية المنخفضة عاملاً أساسياً في تلك الأفضلية، تشتبه مرسيدس أن تغييراً في المحرك قد ساعد كذلك.

حيث اختارت هوندا الانتقال لاستعمال ثاني وحدة طاقة للفريقين اللذين تزودهما بالمحركات: ريد بُل وألفا تاوري، في فرنسا. بينما كانت مرسيدس قد انتقلت بالفعل إلى محركها الثاني في باكو.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد سباق فرنسا معلقاً على أداء ريد بُل: "لقد حققوا تقدماً هائلاً في وحدة الطاقة، تزامناً مع تقديم وحدة الطاقة الثانية. وكانت سيارتهم جيدة في السباق، لا شكّ في ذلك".

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لكن ومع القوانين الحالية، يتوجب على الفرق مواصلة استعمال المحركات بنفس الخصائص طوال الموسم، حيث أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لا فروقات بين محركَي ريد بُل الأول والثاني لناحية الطاقة، بالرغم من إمكانية دفع المحرك ذي الخصائص الجديدة إلى مستويات أداء أعلى.

حيث قال رداً على تعليقات وولف: "ليس من المسموح لنا تحديث المحركات (هذا الموسم). لا أدري حقاً ما الذي يلمّح إليه".

وأكمل: "أعتقد أنها الخصائص ذاتها لوحدة الطاقة الأولى. لقد استعملنا جانحاً خلفياً أصغر، لهذا كنا أقوياء على المقاطع المستقيمة. أعتقد أن هوندا تقوم بعمل رائع، لكننا لم نرَ زيادةً كبيرة ومفاجِئةً في الطاقة".

من جهته، أشار تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا، أنه وبينما تعمل ريد بُل على تحديث السيارة، فإنّ أيّ كسب في أداء المحرك مردّه إلى إدارة أفضل للطاقة.

فقال: "من ناحية الفريق، نحن نُدخل قطعاً جديدة كي نتقدم في كل سباق. وحدة الطاقة هي نفسها (لناحية الخصائص) طوال الوقت، لكننا نتعلم كيفية إدارة الطاقة بشكل أفضل، لكل سباق".

واختتم: "نحن ندرس خصائص كل حلبة، وأعتقد أن مثل هذا التحسّن اليومي مرتبط بالتقدم الحالي الذي نشهده".

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