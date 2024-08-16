ريد بُل: محرك 2026 سيعمل وفق المطلوب

تستعد فرق الفورمولا واحد لضغوطات عمل كبيرة العام المقبل، خاصة مع الاقتراب من حقبة المحركات الجديدة والتي تبدأ في 2026، والتي ستدخل فيها قوانين جديدة حيّز التنفيذ، تتعلق بالمحركات وبهياكل السيارات كذلك.

وستكون هذه فترة صعبة بشكل خاص على ريد بُل، لأنها ستبدأ تصنيع محركاتها الخاصة للمرة الأولى في تاريخها.

ورغم أن فورد ستقدم الدعم المصنعي فيما يتعلق بالجانب الكهربائي من وحدة طاقة ريد بُل، لكن التصميم والتصنيع سيتم تحت مظلة ريد بُل نفسها.

حيث قال موناغان: "في 2026، سنقوم بتغيير مزود وحد الطاقة، وسنقوم نحن بتصنيع محركاتنا الخاصة".

وأكمل: "كي نبدأ الموسم كما يجب، علينا تقديم وحدة طاقة ليست أسوأ مما تقدم هوندا على الأقل، إن لم يكن أفضل".

وأردف: "لدينا ما يكفي من الوقت، لدينا الفرصة وبوسعنا الاستفادة منها بأكبر شكل ممكن".

وتابع: "من الواضح أننا سنواجه أياماً ناجحة وأخرى أقل نجاحاً على طريقنا، لكننا سنبدأ بمحركاتنا الخاصة".

واختتم: "ينظر مهندسو المحركات لدينا بثقة إلى المستقبل. وفي حال قمنا بكل شيء بالشكل الصحيح، فسنحصل على النتائج التي نريدها".