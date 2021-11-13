ريد بُل: مُحرّك هاميلتون الجديد في البرازيل "يعادل بضعة أعشارٍ من الثانية"

سيطر هاميلتون على مجريات التجارب التأهيليّة بعد ظهر الجمعة في إنترلاغوس ليضمن مركز الانطلاق الأوّل في سباق السبت القصير أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، بالرغم من أنّهما أمام خطر العقوبات لقاء خرقَين منفصلين.

وفي حين أنّ هاميلتون حصل على بعض الطاقة الإضافيّة من محرّكه الجديد، فإنّ ذلك يعني تلقيه لعقوبة التراجع خمسة مراكز في سباق الأحد.

ويعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الفارق بين هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس صاحب المركز الثالث يُمكن شرحها من خلال وحدة الطاقة الجديدة، ويُظهر ذلك المكاسب التي تمّ تحقيقها.

وبحديثه لقناة "سكاي"، قال هورنر: "من الواضح أنّ المحرّك الجديد يمنحه أحصنة أكثر. لذا أعتقد بأنّ المركز الثاني كان أفضل ما يُمكننا تحقيقه. لذا نحن راضون عن تواجدنا على الصفّ الأوّل".

وعندما سُئل عمّا يُوفّره المحرّك الجديد من مكاسب، قال هورنر: "من الصعب علينا تقييم ذلك، لكن لو نظرنا إلى السرعة بالمقارنة مع فالتيري، فربّما بضعة أعشارٍ من الثانية. لهذا السبب اختاروا الحصول على المحرّك هنا".

وبالرغم من شعوره بتمتّع هاميلتون بأفضليّة طاقة، قال هورنر أنّ ريد بُل سعيدة بتأدية سيارتها، وشعر بأنّه تبقى لدى فريقه فرصة جيّدة بالنظر إلى عقوبة هاميلتون في السباق الرئيسي.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ لدينا سيارة سباق جيّدة. ستكون الأجواء حارة أكثر في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع. ستلعب الإطارات دورًا مهمًا هنا. كانت الأجواء باردة اليوم (الجمعة)، لكن سنرى ما ستكون عليه الأمور غدًا".

من جانبه يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في الفريق أنّ فارق الـ 0.4 ثانية بين هاميلتون وفيرشتابن لا يعكس الوتيرة الحقيقيّة.

وقال في هذا الشأن: "لم يتمتّع ماكس بلفّة مثاليّة، لذا فإنّ الفارق الحقيقيّ عُشران من الثانية. بالرغم من ذلك فإنّ ذلك يبقى فارقًا كبيرًا على هذه الحلبة القصيرة".

وأضاف: "عادة ما تكون سرعتنا في السباق أفضل من التصفيات. ونأمل أن يحدث ذلك غدًا. سيتمحور السباق حول الإطارات. هل ستصمد تركيبة ميديوم عندما تضغط بشكلٍ كامل؟ التواجد على الصفّ الأوّل مرضٍ في الحقيقة، لكنّنا لسنا سعداء بالفارق. لكنّنا لم نخسر أيّ شيء بعد. لو حللنا في ذات المركز فسننطلق من قطب الانطلاق الأوّل يوم الأحد. لا يُمكننا توقّع المزيد في الوقت الحاضر".

وبالرغم من معاناة فيرشتابن للحفاظ على إطاراته الأماميّة في الأجواء الباردة يوم الجمعة، يعتقد هورنر أنّ الأجواء الحارة في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع ستنقل التركيز نحو الإطارات الخلفيّة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ السباق سيكون في ظروفٍ مختلفة. تحدّثنا حول المحور الأمامي، لكنّ الوضع سيتمحور حول المحور الخلفي في السباق القصير غدًا وكذلك يوم الأحد بسبب الأجواء الحارة. لذا أعتقد بأنّ لدينا سيارة سباق جيّدة. سنرى".