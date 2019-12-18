ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020

سجّلت ريد بُل ثلاثة انتصارات مع ماكس فيرشتابن هذا العام، وذلك بعد عودتها من بداية بطيئة ضمن موسمها الأوّل في شراكتها مع هوندا.

وقد حققت هوندا تقدمًا كبيرًا ما سمح لريد بُل بمقارعة مرسيدس وفيراري على صعيد وتيرة السباق، كما قلّص الفريق كذلك من تأخّره في التصفيات.

وبالحديث إلى قناة "سيرفوس تي في" المملوكة من ريد بُل قال ماركو: "لا نملك أيّة أعذار للعام المُقبل. إذ أنّنا وللمرّة الأولى نسبق بـ 14 يومًا عن جدولنا المعتاد".

وأضاف: "نتوجّه إلى العام الجديد بأفضل وضع ممكن ومع تصميم رائع كذلك. يتبقى أمامنا أن نقدّم الأداء المطلوب".

وقد واجهت ريد بُل في بداية الموسم بعض المشاكل مع الهيكل إلى جانب تأخّر محرّك هوندا على صعيد الطاقة بالمقارنة مع منافساتها.

مع ذلك، فإنّ برنامج تطوير مكثّف وعدائي من قِبل هوندا، إلى جانب التحسينات الانسيابية من قِبَل ريد بُل، قد دفعا ذلك التحالف نحو المنافسة على الفوز في معظم السباقات بدءًا من جائزة النمسا الكبرى.

وقال ماكس فيرشتابن سائق الفريق نهاية هذا الموسم أنّ بداية على نحوٍ أقوى ستمثّل مفتاح المنافسة على اللقب بالنسبة لريد بُل.

كما اعترف ماركو - الذي قال بأنّ هوندا وفيرشتابن كانا ضمن أفضل حالاتهما هذا الموسم - كذلك بأنّ فريقه يحتاج إلى تفادي تكرار مشاكله في 2019.

فقال: "عادة ما ننتظر حتى جولة إسبانيا لنكون تنافسيين. لكنّ الأمر تطلّب أكثر من ذلك هذا العام".

وقد فازت ريد بُل بسباقات أقل في 2019 ممّا فازت به مع رينو العام الماضي، وذلك بعدما آثرت الانفصال عن الصانع الفرنسي بعد بداية تراجع لشراكتهما التي حصدت الألقاب سابقًا.

واستهلّ ماركو هذا الموسم وهو يستهدف تحقيق خمسة انتصارات، أكثر بفوز وحيد ممّا حصدته ريد بُل مع رينو في 2018، لكنّ ظروفًا مثل الأداء القوي غير المتوقّع من مرسيدس في موناكو والمجر، فوز فيراري المفاجئ في سنغافورة وحادثة اللفّة الأولى في المكسيك التي حرمت فيرشتابن من نتيجة قوية، ساهمت في عدم بلوغ ذلك.

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"فوزُنا بثلاثة سباقات فقط كلّفني بضعة رهانات" قال ماركو.

وأكمل: "كنّا قادرين على تسجيل خمسة انتصارات، إن لم يكن ستّة".

من جانبه، انضمّ فيرشتابن إلى ماركو في برنامج "سبورت آند توك" يوم الاثنين الماضي قائلًا بأنّه يرغب بالطبّع الفوز بمزيد من السباقات خلال الموسم: "نأمُل أن نكون قادرين على المنافسة على البطولة مباشرة من بداية الموسم".

ويتوجّه الهولندي الشاب صاحب الـ 22 عامًا إلى خوض عامه الأخير ضمن عقده الحالي مع ريد بُل، إذ لطالما كانت هنالك تكهّنات بمغادرته صفوف الفريق إذا لم يتمكّن من المنافسة على بطولة العالم.

"أحظى بشعور إيجابي للغاية" قال فيرشتابن.

وأردف: "أخوض مسيرة جيّدة داخل ريد بُل، إذ تسير كلّ الأمور على نحوٍ جيّد وهذا هو الأمر الأكثر أهمية في النهاية".

واختتم: "نرغب جميعًا بالفوز سويًا، إذ أنّني أشعر بالاسترخاء داخل الفريق، وأريد تحقيق الانتصارات مع ريد بُل".