ريد بُل متفاجئة من عدم تحسّن منافسيها في موسم 2023
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن العلامة النمساوية "تفاجأت" بعدم تحسن منافسيها الأساسيين في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
هيمنت ريد بُل على كامل مجريات الموسم حتى الآن، حيث تناوب ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز على تحقيق الانتصارات.
وأوضح هورنر بأن ريد بُل حققت التقدم المتوقع بناءً على سيارتها من 2022، بينما فشل منافسوها التقليديون: فيراري ومرسيدس، في ذلك.
حيث قال: "لا يمكنك تجاهل أي منافس. أعتقد أننا حققنا أفضل بداية موسم لنا على الإطلاق".
وأكمل: "نشعر بأننا حققنا خطوة جيدة بالمقارنة مع سيارة الموسم الماضي، لكن هذا هو التقدم المتوقع، أعتقد أن المنافسين خسروا قدرتهم التنافسية".
وتابع: "أنا واثق بأنهم يعملون بشكل كبير لحلّ ذلك. لذا قد نشهد تحسنات كبيرة في الأداء".
وحذر هورنر بأن الفرق الأخرى قادرة على اللحاق بركب المنافسة، حيث سيتم تقديم مجموعة كبيرة من التحديثات في إيمولا لأغلب الفرق.
فقال: "أعتقد أنه كان من المفاجئ لنا رؤية عدم تحسّن المنافسين مقارنة بما كانوا عليه العام الماضي".
وأكمل: "لكن لا شك في أنهم سيعملون على حلّ ذلك. أنا واثق من أننا سنرى في إيمولا تحديثات كبيرة قادمة".
وأردف: "لدينا سيارة رائعة، وفريق رائع وسائقان رائعان. لكن الطريق طويل أمامنا. لن نقدم أية تكهنات حتى نرى كيف ستسير الأمور في إيمولا وبرشلونة".
بالمقابل، شدد فيرستابن على أن الفريق يستفيد بشكل أساسي من وتيرته في السباق، بينما فيراري تقدم وتيرة جيدة في التصفيات.
حيث قال: "أعتقد أننا نمتلك أفضلية جيدة، خاصة خلال السباق".
وأكمل: "أعتقد أنه وعلى مدار اللفة الواحدة فإن بعض السيارات ستكون قريبة أو في الصدارة، كما رأينا في باكو".
واختتم: "أفضليتنا في السباق، كبيرة حالية. لكن ذلك لا يعني أن الآخرين لن يجلبوا قطعاً جديدة ونحن سنتوقف. لذا، آمل أن نواصل تقديم الوتيرة الحالية".
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