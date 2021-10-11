ريد بُل متفاجئة من دفعة الطاقة "الكبيرة" على محرك مرسيدس

بعد أن صرّح ماكس فيرشتابن بأنّه ليست لديه إجابات حول وتيرة فالتيري بوتاس في جائزة تركيا الكبرى، قال كريستيان هورنر مدير فريقه ريد بُل أنّه يعتقد بأن الصورة التنافسية بين المتنافسَين على اللقب قد تغيّرت في الأسابيع الأخيرة.

وبينما بدت ريد بُل تتمتع بأفضلية الوتيرة بالتوجّه إلى العطلة الصيفية، إلّا أنّه يرى بأن وصول التحديث الأخير على محرك مرسيدس في سبا-فرانكورشان قد عزّز من سرعة الصانع الألماني على المقاطع المستقيمة.

وبينما كان بوسع ريد بُل في السابق مجابهة أيّة أفضلية للسرعة القُصوى من مرسيدس عبر اعتماد إعدادات منخفضة الارتكازية، لكنّ هورنر أوضح الآن أن الفارق بين الفريقين كبير للغاية لفعل ذلك.

وقد تجلّى دليل ذلك في الطريقة التي تمكّن بها لويس هاميلتون من تجاوز سيرجيو بيريز على المقطع المستقيم الخلفي في تركيا في مرحلة ما من السباق، بالرُغم من اعتماده إعدادات جناح خلفي أعلى في الارتكازية.

"حققت سرعتهم على المقاطع المستقيمة خطوة كبيرة مؤخرًا، وأعتقد أننا كنا قادرين في السابق على مُجاراتهم مع أجنحة أصغر، لكن ليس بوسعنا الاقتراب الآن" قال هورنر.

وأضاف: "لقد رأينا ذلك تحديدًا على هذه الحلبة، حيث تمتّع لويس بأفضلية كبيرة على المقاطع المستقيمة مع جناح أكبر على السيارة".

وتابع: "علينا تعزيز حزمتنا بقدر الإمكان. يُمكنني القول أنه كان من المفاجئ أنهم حققوا تلك الخطوة مع وحدة الطاقة".

هذا وتتلائم الأفضلية التي تمتعت بها مرسيدس في تركيا بشكل جيّد مع حظوظها في السباق المُقبل في الولايات المتحدة، في ظل أنّه من المرجّح أن تلائم الحلبتان المرتفعتان عن سطح البحر في المكسيك والبرازيل حزمة ريد بُل.

ويرى هورنر أن الوضع الحالي محتدم للغاية من حيث أهمية القرارات المُتّخذة، وأن ذلك يعني أنّه ليس بمقدور فريقه تحمّل إضاعة أيّة فرص من بين يديه.

فقال: "نعلم بأن السباق التالي في أوستن لطالما كان معقلًا لهاميلتون لبعضة أعوام. ولكن بعد ذلك في المكسيك والبرازيل، نأمُل أن تناسبنا السباقات المرتفعة عن سطح البحر بشكل قوي كما فعلت في الماضي. بعدها لست واثقًا في الحقيقة مما يمكن توقّعه في الجولات الثلاث الأخيرة".