ريد بُل متفاجئة من تأخر المنافسين في كشف سر تفوقها أثناء "دي آر أس"

هيمنت ريد بُل بشكل مطلق على مجريات موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد حتى العطلة الصيفية حيث تألق نجمها ماكس فيرستابن الذي يسير بثقة نحو حسم لقبه الثالث على التوالي.

ولفت أداء السيارة أثناء تفعيل "دي آر أس" انتباه المنافسين الذين أشاروا إلى هذه النقطة كأحد مجالات تفوق العلامة النمساوية.

فقد رفع لويس هاميلتون سائق مرسيدس علامات الاستفهام حيال ذلك على حلبة المجر.

لكن وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم"، يبدو أن سبب هذا الأداء المرتفع يعود إلى نسبة الجرّ التي تنتج عن التوازن المثالي ما بين الجانح الخلفي والناشر. مستفيدة من الثبات الممتاز لقسمها الخلفي.

وذلك بدوره يعني قدرة الجانح الخلفي على المساهمة بشكل أكبر على المقاطع المستقيمة حين يتم تفعيل "دي آر أس" لأن السيارة تواجه مقاومة هوائية أقل.

وفي حلبات تكون فيها الارتكازية أكثر أهمية (مثل المجر)، استعملت ريد بُل جناحاً خلفياً أكبر كي تستفيد بشكل أكبر ضمن المنعطفات، ما أدى إلى انخفاض أفضليتها أثناء "دي آر أس" مقارنة بحلبات أخرى.

وبدأ المنافسون الآن محاولة تطوير سياراتهم بشكل مستوحى من طريقة ريد بُل، لكنهم أكدوا أن المسألة ليست بهذه البساطة لأنها تتعلق بتصميم كامل القسم الخلفي للسيارة وضرورة امتلاك الثبات اللازم.

حيث أوضح بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل أنه لا توجد أسرار يخفيها فريقه، حيث تفاجأ من تأخر فهم المنافسين لأسباب تفوق السيارة منذ بداية حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما هو جنوني هو أن الناس تتكلم حول المسألة منذ عامين!".

وأكمل: "أجرينا مئات الاختبارات من قبل ’فيا’ للتأكد من عدم وجود أية خدع، لكن المنافسين لم يفهموا سبب أفضليتنا على الحلبات مرتفعة الارتكازية".

وتابع: "حسناً، ذلك يعني لم يفهموا طريقة تصميمنا. وذلك كان أمراً مفاجئاً جداً لنا".

بالمقابل، كان أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين قد أوضح مؤخراً أن أفضلية ريد بُل أثناء تفعيل "دي آر أس" ستتواصل نظراً لأنهم بدؤوا مبكراً في مثل ذلك التصميم.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أنهم كانوا يعملون على ذلك التصميم منذ وقت طويل".

وأكمل: "لذا، أعتقد أنهم سيحتفظون ببعض الأفضلية نظراً لامتلاكهم خبرة كبيرة في مثل تلك التصاميم. أعتقد أن ذلك بات واضحاً".

وأردف: "نحن نحاول السعي لتحقيق ما هو ممكن، عبر السعي للتطوير في ذلك الاتجاه".