ريد بُل "متفاجئة" من "السرعة الجادة" التي أظهرها أنتونيللي في موناكو: "لقد اختفى عن الأنظار"

سجل كيمي أنتونيللي رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما أصبح أصغر سائق يحقق "الغراند سلام" في تاريخ الفورمولا 1، إثر هيمنته على جائزة موناكو الكبرى، ويعترف لوران ميكيز بأن "سرعته الجادة" فاجأت الكثير من المتابعين.

وفرض سائق مرسيدس الشاب هيمنته على التجارب التأهيلية ليمنح فريقه قطب الانطلاق الأول في الإمارة متقدمًا على سيارة ريد بُل الخاصة بماكس فيرستابن. لكن الهولندي عانى من مشاكل في المحرك عند الانطلاق يوم الأحد واضطر إلى الانسحاب من السباق. ومنذ تلك اللحظة، لم يواجه أنتونيللي أي تهديد حقيقي في المقدمة لينطلق نحو فوزه الخامس تواليًا في الفورمولا 1.

وقال ميكيز عند سؤاله عن أداء سائق مرسيدس: "لقد اختفى كيمي عن الأنظار".

وأضاف: "يجب الإشادة بكيمي، أعتقد أنه فاجأنا جميعًا بقدرته على أن يكون بهذه السرعة هنا رغم أنه لا يزال في موسمه الثاني فقط".

وأكمل: "أعتقد أنه أثبت اليوم أن ما قدمه أمس )في التجارب التأهيلية) لم يكن مجرد لفة سحرية واحدة، بل إنه يمتلك سرعة حقيقية وجادة للغاية".

ثمّ تابع: "أما ما إذا كان ماكس قادرًا على تحدي تلك الوتيرة أم لا، فلن نعرف ذلك أبدًا".

وكان فيرستابن قد قدم أداءً قويًا في موناكو يوم السبت. فرغم أن أنتونيللي انتزع منه قطب الانطلاق الأول بفارق 0.043 ثانية فقط على حلبة الشوارع، فإن الهولندي كان الأسرع منه خلال القسمين الأول والثاني من التصفيات.

وأوضح ميكيز أن الفريق "وجد الإعداد المثالي" لفيرستابن يوم السبت، لكنه لم يتمكن من الاستفادة منه يوم الأحد بعدما ضربت مشكلة المحرك قبل أن يبدأ سباقه فعليًا.

وأضاف: "بالتأكيد، المستوى الذي قدمه ماكس في التصفيات، وليس في لفة واحدة فقط، بل في القسم الثاني ومحاولتيه في القسم الثالث، كان مثيرًا للإعجاب للغاية".

وأضاف: "نعلم أنه كلما نجحت في جعل ماكس يشعر بالراحة مع السيارة، تحصل على ذلك التأثير الإضافي الخاص بماكس، ولذلك كنت أود أن أرى ما الذي كان بإمكانه تقديمه في السباق".

من جانبه، أقرّ فيرستابن بأن عطلة نهاية الأسبوع كانت "جيدة جدًا حتى موعد السباق"، لكنه اعترف بأنه شعر "بخيبة أمل لعدم الصعود إلى منصة التتويج" يوم الأحد.

وقال: "علينا فقط أن نتأكد من أننا ننهي السباقات بالطبع. لكن أولًا نحتاج إلى فهم ما الذي حدث اليوم".

وفيما يتعلق بالمشكلة التي تسببت في انسحابه، أوضح ميكيز أن الفريق حدد سبب العطل، معترفًا بأنه "لم يمنحه أي فرصة" للمنافسة على منصة التتويج.

وقال: "إنها مشكلة في المحرك. من الواضح أننا لا نستطيع سوى الاعتذار لماكس، لأن العمل الذي قام به مع الفريق للوصول إلى هذا المستوى من السرعة في موناكو كان استثنائيًا".

واختتم: "ربما لا يزال من المبكر الحديث عن الحل، لكننا نعتقد أننا حددنا سبب المشكلة".