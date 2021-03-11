ريد بُل متفائلة حيال هوندا لموسم 2021: "نريد بطولة العالم"

بالرُغم من تصريحه مؤخرًا بأنّ مرسيدس هي "المرشّح الأبرز الواضح" لتحقيق اللقب هذا العام، لكنّ ماركو أوضح بأنّ فريقه سيكون مستعدًا هذا الموسم على نحوٍ أفضل مما كان خلال المواسم السبعة الماضية.

فقال: "هدفنا هو أننا نريد بطولة العالم، حتى وإن لم نكن المرشّح الأبرز بالتوجّه لهذا الموسم، لكننا مستعدون أفضل من أي وقت في الأعوام السبعة الماضية".

وأضاف: "فريقنا متمركز بشكل جيّد، فقد فاز بالسباق الأخير في الموسم الماضي. بالطبع لويس (هاميلتون) كان متأثّرًا بتبعات إصابته بفيروس كورونا حينها. لكن على جانب المحرك، فلم تتمكن هوندا من جلب كامل الأداء جرّاء المشاكل مع نظام استعادة الطاقة الحركية، لكنّ انتصارنا كان واضحًا".

ويُعدّ السبب الأكبر وراء تفاؤل النمساوي هو وحدة طاقة هوندا، حيث ورُغم إعلان مغادرته ساحة البطولة نهاية 2021، لكنّ الصانع الياباني عازم على توديع الفورمولا واحد بشكل قوي، حيث استعدّ بكل شيء لمحاولة بلوغ ذلك.

وقد سبق وأشاد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري بمحرك هوندا الجديد نهاية الشهر الماضي، حيث قال: "ذلك محرك جديد تمامًا ويبدو رائعًا، إذ أنّ توضيب الحزمة وتوزيع الوزن من بين أبرز الأمور".

من جهته يرى ماركو أن محرك هوندا الجديد يعدّ تحفة فنية، إذ قال: "محرك جديد بالكامل بمثابة تحفة فنية، على صعيدي الاكتناز وطريقة التوضيب. فقد وجدت هوندا مزيدًا من الطاقة لموسم 2021 وتخلصت من نقاط الضعف في جوانب محددة سبق وشكّلت عائقًا للأداء".

وأكمل: "أتوقعّ تحسنًا يخوّلنا أن نكون على ذات المستوى مع مرسيدس، لكننا نعلم أنّ فريقًا مثل مرسيدس سواصل العمل ليل نهار كذلك، لذلك آمُل ألّا تكون قفزة أدائهم كبيرة للغاية كالمعتاد".

واختتم: "نملك ثقة كبيرة حيال محرك هوندا. كانت هنالك مشاكل طفيفة خلال فترة الاستعداد، لكنها لا ينبغي أن تشكل مخاوفًا من الناحية الميكانيكية أو الإلكترونية".