ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر

انزلق فالتيري بوتاس نحو القسم الخلفي لسيارة لاندو نوريس قبل أن تُواصل سيرها وتصطدم ببيريز متسبّبة في ضررٍ كبير في سيارته.

وبالرغم من أنّ المكسيكي واصل في البداية، إلّا أنّ سيارته توقّفت قرب منتصف اللفّة بعد توقّف محرّكه.

وكشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعد السباق أنّ انسحاب بيريز جاء بسبب ضرر الحادث، وأنّ الفحوصات الأوليّة أشارت إلى أنّ وحدة الطاقة خرجت عن الخدمة بشكلٍ نهائي.

وقال في هذا الصدد: "خسر المحرّك كلّ المياه فورًا. علينا النظر فيه بشكلٍ مفصّل أكثر، لكنّ التقارير الأوليّة تُشير إلى عدم القدرة على تشغيله مجدّدًا".

وفي حال تأكّد ذلك فإنّ المكسيكي سينتقل إلى وحدته الثالثة والأخيرة هذا الموسم خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

وضمن عطلة نهاية أسبوعٍ اضطرّت فيها ريد بُل لنقل ماكس فيرشتابن إلى محرّكه الثالث أيضاً على إثر اكتشاف وجود شرخٍ في وحدته التي تعرّضت لحادث في سباق سيلفرستون، فإنّ ريد بُل قد تُواجه عقوبة مزدوجة في مرحلة لاحقة من الموسم.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك أيّ أملٍ بإنهاء الموسم من دون الحاجة لمحرّكٍ رابعٍ من قبل أيٍ من سائقَيه، قال هورنر: "ضعيفٌ جدًا للأسف".

وأضاف: "ذلك محبطٌ للغاية بالنسبة لهوندا لأنّها مشاكل ليست مرتبطة بالموثوقيّة، بل بحوادث لم نتسبّب فيها. لذا يشعرون بوطأة هذا كذلك مثلنا على صعيد الهيكل".

وقال هورنر أنّ حادثة المنعطف الأوّل التي دمّرت آمل ريد بُل كانت "قاسية" على الفريق كونه أشار إلى أنّ بوتاس قدّم خدمة لمرسيدس من خلال خطئه بالإطاحة بفيرشتابن وبيريز.

وقال البريطاني: "لا أعتقد بأنّه كان بوسعنا فعل أيّ شيء. تلك هي قسوة التسابق. أعتقد بأنّكم شاهدتم فالتيري يُقدّم انطلاقة ضعيفة، ومن الواضح أنّه أساء تقدير الكبح وقام بعملٍ رائع لمرسيدس عبر الإطاحة بسيارتَينا".

وأكمل: "كان هناك قدرٌ كبيرٌ من الضرر. كلّفنا ذلك محرّكًا آخر مع سيرجيو ومن الواضح أنّ سباق ماكس تضرّر كثيرًا".