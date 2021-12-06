ريد بُل: مبادلة ماسي لمراكز شبكة الانطلاق أشبه بعرضٍ في "السوق"

تحدّث ماسي إلى جوناثان ويتلي المدير الرياضيّ لفريق ريد بُل قبيل إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر الثاني وسأل إن كان الفريق يرغب بتأخير ماكس فيرشتابن في الترتيب.

وجاء ذلك بسبب استعادة فيرشتابن الصدارة من لويس هاميلتون بعد إعادة الانطلاقة الأولى لكنّه خرج عن المسار وكسب أفضليّة دائمة قبل توقّف السباق.

وقدّم ماسي عرضًا لويتلي بالتخلّي عن المركز والتراجع خلف هاميلتون على شبكة الانطلاق، أو أنّه سيُجازف بمواجهة إمكانيّة توجيه المراقبين لعقوبة للهولندي.

وتمّ بثّ المحادثة بين ماسي وويتلي على البثّ الحيّ، ومثّلت مفاجأة كذلك للفرق.

وعندما سُئل عن ردّة فعله حينها، قال هورنر: "كان الأمر أشبه بالتواجد في السوق، وذلك ليس بالأمر المعتاد. لم يسبق لي مواجهة وضع مشابه مطلقًا".

ولم يكن فريق ريد بُل المتفاجئ الوحيد من ذلك العرض، حيث قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لفريق ألبين، الذي استفاد سائقه إستيبان أوكون من ذلك القرار لينطلق من المركز الأوّل، بأنّه وجد ذلك الوضع غريبًا.

وقال بودكوفسكي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت تلك محادثة لا تُصدّق بين مايكل وجوناثان، وكانت أشبه بالسوق المحلي، عبر مقايضة بين المركز والعقوبة".

وأضاف: "وجدنا أنفسنا في قطب الانطلاق الأوّل، لكنّ ذلك كان غريبًا، وتحدّثنا حول ذلك خلال السباق، أعتقد بأنّك عادة تُنصح بإرجاع المركز، وإن لم تفعل فحينها قد يُوجّه لك المراقبون عقوبة".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ الوضعين ليسا متشابهين جدًا، لكن كان من المثير حدوث ذلك خلال فترة العلم الأحمر".

بدوره قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الأحداث المحيطة بتلك المقايضة بحاجة للنظر فيها.

وقال: "كان ذلك وضعًا جديدًا علينا كذلك، خسرنا مركزًا وكانت تلك حركة قاسية جدًا عند المنعطفين الأوّل والثاني. ومن ثمّ قالوا بأنّ علينا مبادلة المراكز وسنحصل على أفضليّة المركز على المسار".

وأكمل: "من ثمّ جاءت إعادة الانطلاقة ولم يُساعدنا ذلك بالطبع في حال خسرت المركز مباشرة مرّة أخرى. علينا إعادة النظر في ذلك".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ ماسي كان مشغولًا جدًا في السباق بسبب قطع الحطام الكثيرة والحوادث. لكن يُمكننا التعلّم من ذلك بالتأكيد".