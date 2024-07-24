ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

رغم أن بيريز عاد لتسجيل النقاط في المجر، لكن مدراء الفريق يريدون رؤية المزيد منه.

وأنهى المكسيكي السباق سابعاً بعد الانطلاق من المركز 16 وهذا ما علّق عليه كريستيان هورنر مدير الفريق بأنه أحد أفضل تأدياته منذ الصين.

رغم ذلك، أشار هورنر إلى أن المجر ثاني جولة يفشل فيها بيريز بالتأهل من القسم الأول للتصفيات، حيث تعرض لحادثة في هنغارورينغ.

كما أكد على ضرورة رفع بيريز لأدائه وضرورة تحقيق النتائج الجيدة طوال الوقت، وليس مجرد سباق واحد.

فقال معلقاً على أدائه في التصفيات: "ذلك أمر يجب تغييره".

وأكمل: "كان هذا أقوى سباقات تشيكو منذ الصين".

وأردف: "من المفترض أن ترتفع ثقته بعد السباق. لو حقق مركزاً أفضل في التصفيات لرأينا مركزاً تنافسياً أفضل له".

من جهته، أكد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن الفريق مستعد لتقييم تشكيلة السائقين للنصف الثاني من الموسم مباشرة بعد جولة سبا.

فقال في تصريح لـ "ORF": "خاض بيريز سباقاً جيداً للغاية، وعملت استراتيجيته بشكل جيد".

وأكمل: "ما زلنا ملتزمين بخطتنا: بعد سبا، سآخذ طائرة إلى المملكة المتحدة لمناقشة الإجراءات مع هورنر".

يشار إلى أن بيريز اعترف أن حادثة التصفيات ليست بالأمر الجيد لحظوظه رغم وتيرته الجيدة في سباق المجر.