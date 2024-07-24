ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
ما زالت ريد بُل تتوقع المزيد من سيرجيو بيريز، رغم أن مستقبل المكسيكي بات على المحكّ وسط تضاؤل مستوى تأديته مؤخراً.
رغم أن بيريز عاد لتسجيل النقاط في المجر، لكن مدراء الفريق يريدون رؤية المزيد منه.
وأنهى المكسيكي السباق سابعاً بعد الانطلاق من المركز 16 وهذا ما علّق عليه كريستيان هورنر مدير الفريق بأنه أحد أفضل تأدياته منذ الصين.
رغم ذلك، أشار هورنر إلى أن المجر ثاني جولة يفشل فيها بيريز بالتأهل من القسم الأول للتصفيات، حيث تعرض لحادثة في هنغارورينغ.
كما أكد على ضرورة رفع بيريز لأدائه وضرورة تحقيق النتائج الجيدة طوال الوقت، وليس مجرد سباق واحد.
فقال معلقاً على أدائه في التصفيات: "ذلك أمر يجب تغييره".
وأكمل: "كان هذا أقوى سباقات تشيكو منذ الصين".
وأردف: "من المفترض أن ترتفع ثقته بعد السباق. لو حقق مركزاً أفضل في التصفيات لرأينا مركزاً تنافسياً أفضل له".
من جهته، أكد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن الفريق مستعد لتقييم تشكيلة السائقين للنصف الثاني من الموسم مباشرة بعد جولة سبا.
فقال في تصريح لـ "ORF": "خاض بيريز سباقاً جيداً للغاية، وعملت استراتيجيته بشكل جيد".
وأكمل: "ما زلنا ملتزمين بخطتنا: بعد سبا، سآخذ طائرة إلى المملكة المتحدة لمناقشة الإجراءات مع هورنر".
يشار إلى أن بيريز اعترف أن حادثة التصفيات ليست بالأمر الجيد لحظوظه رغم وتيرته الجيدة في سباق المجر.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
دايفيدسون يرى أن لاوسون "ظاهرة" ويجب أن يحلّ بديلاً عن بيريز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات