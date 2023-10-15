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ريد بُل: "ليس من المنطقي" فرض وقفات صيانة إلزامية بشكل دائم

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه "ليس من المنطقي" فرض وقفات صيانة إلزامية بشكل دائم في السباقات، وذلك كما حصل في سباق جائزة قطر الكبرى في الفورمولا واحد.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

خوفاً من أية مشاكل في إطارات بيريللي، تم إلزام السائقين بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات خلال سباق جائزة قطر الكبرى.

لكن هذه الخطوة جوبهت بالانتقادات لكونها تؤدي إلى سباق معروف النتائج. وهذا هو رأي هورنر، الذي يرى عدم وجود سبب منطقي لمواصلة تطبيق ذلك.

فقال: "أعتقد أنه يجب منح الحرية التي تؤدي إلى الابتكار (خلال السباقات)".

وأكمل: "وقفات صيانة إلزامية؟ سيؤثر ذلك في النهاية على التصفيات وعدد اللفات التي تقوم بها للحفاظ على الإطارات من أجل السباق.. بالنسبة لي، ذلك غير منطقي".

وتابع: "ما تريده كفريق هو خوض أسرع سباق لك سواء كان ذلك مع وقفة واحدة، اثنتين أو ثلاثة".

من جهة أخرى، أكد هورنر أنه يتفهم أسباب فرض ذلك في قطر.

فقال: "من ناحية السلامة، أتفهم ذلك تماماً".

وأكمل: "استراتيجياً، ربما لم تكن الاستراتيجية المثالية لهذا السباق".

وأردف: "المشكلة أنه بات أكثر  توقعاً بكثير، لأنك تعلم مدى بقاء كل سيارة على المسار".

بالمقابل، أشار هورنر إلى أن الإلزام بعدم تجاوز 18 لفة، أضرّ بسباق سيرجيو بيريز وبما حققه، حيث تعافى المكسيكي من انطلاقته المتأخرة لينهي عاشراً، رغم أنه تلقى 3 عقوبات زمنية لخرق حدود المسار.

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"فيا" تعيد مراجعة عقوبة هاميلتون في قطر
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