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ريد بُل ليست في عجلة من أمرها لحسم تشكيلتها لموسم 2025 رغم تصريحات بيريز

اعترف كريستيان هورنر بأن ريد بُل ليست متعجلة للإعلان عن تشكيلتها لموسم 2025 في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بالرُغم من تصريحات سيرجيو بيريز بأنه يتوقع اتخاذ الفريق لقرار في هذا الشأن "خلال الأسابيع المُقبلة".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يرتبط ماكس فيرستابن مع ريد بُل بعقد لموسم 2025 بالفعل، بينما أثار بيريز الإعجاب خلال السباقات الأولى من موسم 2024 ليضمن أنه على الأرجح سيحافظ على مقعده مع الفريق.

وكان بيريز قد صرّح يوم أمس الخميس أنه وبالنظر إلى الحركة التي يشهدها سوق السائقين لموسم 2025 في الوقت الحالي، فإنه يتوقّع "أن يُحسم مستقبله خلال الأسابيع المقبلة، لأن كل الأمور تتحرك بسرعة كبيرة، لذلك يعتقد أنه من المهم عدم الانتظار أكثر من اللازم".

وردًا على ما إذا كانت ريد بُل قريبة من تأكيد تشكيلتها للموسم المُقبل، نفى هورنر مدير الفريق أن يكون ذلك صحيحًا.

فقال: "أخشى أننا لسنا قريبين للغاية من حسم الوضع. من المدهش أننا في الجولة الخامسة فقط وهنالك ذلك الكم من الأحاديث حول السائقين للموسم المُقبل. نحن سعداء للغاية حاليًا مع سائقينا".

وأضاف: "لكننا لسنا بحاجة لاتخاذ قرار نهائي حيال تشكيلتنا حتى وقت لاحق للغاية من الموسم. ماكس مرتبط معنا على المدى الطويل بطبيعة الحال، وعقد تشيكو ينتهي هذا العام، لكنه يقدم أداء استثنائيًا حتى الآن".

هذا وأوضح هورنر بأن يرغب بحسم مستقبل بيريز مع الفريق بعد التأكد من أن المكسيكي قادر على الحفاظ على أدائه.

فقال: "بالطبع يرغب سيرجيو بأن يكون الإعلان غدًا، في حين أننا كفريق لسنا في عجلة من أمرنا. نحن في موقع جيد حيث يرغب الكثيرون بالقيادة لصالحنا، لكننا سعداء بالثنائي الذي لدينا حاليًا. ونريد فقط التأكد من أن مستوى الثبات الذي بدأ به تشيكو الموسم سيظل حاضرًا".

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