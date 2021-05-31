ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

بعد رحيله عن ريسينغ بوينت نهاية الموسم الماضي، انضمّ بيريز الفائز بسباق في الفورمولا واحد إلى صفوف ريد بُل لموسم 2021، حيث حلّ مكان أليكسندر ألبون عبر عقد لعام واحد.

هذا ولم يصعد بيريز إلى منصّة التتويج لصالح ريد بُل حتى الآن في هذا الموسم، كما حصد أقل من نصف النقاط التي سجّلها زميله ومتصدر الترتيب الحالي ماكس فيرشتابن بعد مرور خمس جولات.

لكنّ المكسيكي ساعد ريد بُل على التقدم إلى صدارة ترتيب الصانعين، مع أداء مثير للإعجاب وعودة قوية بعد انطلاقه من المركز التاسع ليُكمل سباق موناكو الأخير في المركز الرابع.

وقد حجزت ريد بُل واحدًا من أكثر المقاعد أهمية في سوق السائقين خلال الأعوام الأخيرة، حيث استعانت بخدمات أربعة سائقين مختلفين في الأعوام الأربعة الأخيرة ليُجاوروا فيرشتابن.

وتم التوقيع مع بيريز فقط في منتصف ديسمبر/كانون الأوّل من العام الماضي، ما جعل ريد بُل من بين آخر الفرق التي تحسم تشكيلتها من السائقين.

في المقابل، كشف ماركو بأنّ الفريق لم يوجّه الكثير من التفكير حول تشكيلته للموسم المُقبل، موضّحًا بأنّه لن تكون هنالك أيّة محادثات حتى العطلة الصيفية، وذلك حتى يتم توجيه تركيز كامل على معركة البطولة.

فقال: "سنبدأ التفكير حول ذلك في العطلة الصيفية على أقرب تقدير. نحن شريك جاذب جدًا في سوق السائقين، لذلك لا أعتقد بأنّ سائقًا سيدخل في مفاوضات أو صفقة مع أيّ فريق آخر قبل أن يحاول التوصل لاتفاق معنا".

وأضاف: "نركز الآن بشكل كامل على بطولة العالم، ولا نرى أيّة مشكلة لدينا فيما يتعلق بهوية من سيزامل ماكس فيرشتابن العام المُقبل. سيكون سائقًا تنافسيًا بكل تأكيد. ولكن ما يزال أمامنا وقت".

وقد بدا ماركو راضيًا عن أداء بيريز خلال السباقات، مُشيرًا إلى تقدّمه من الخلف في موناكو، لكنّه أوضح بأنّ ما يزال هنالك حاجة لتحسين وتيرته بشكل أكبر على مدار اللفة الواحدة.

فقال: "دعونا نبدأ بالإيجابيات، ذلك أداؤه في السباقات، وهو جيّد جدًا، وفي بعض الأحيان على ذات المستوى مثل ماكس. فقد برهن على ذلك في مونتي كارلو، حيث قاد ثلاث أو أربع لفات من بين الأسرع إجمالًا في السباق، ومع إطارات مستهلكة بالفعل. لذا فإنّ وتيرته في السباقات حاضرة. لكن الجانب الذي ما يزال يفتقر فيه للأداء بعض الشيء هو التصفيات، حيث نحتاج لرؤية تحسّن هناك".

اقرأ أيضاً: جيوفينازي لم يعد بحاجة إلى رايكونن كمرجع في ألفا روميو