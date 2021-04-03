ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري

أسّس الياباني الشاب لنفسه كنجم مستقبلي مع الأداء الرائع الذي ظهر في جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2021 في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي.

وقد سجّل تسونودا ثاني أسرع زمن في القسم الأول من التصفيات، كما أنهى السباق في المركز التاسع، وذلك بعد حركة تجاوز رائعة على لانس سترول سائق أستون مارتن في اللفة الأخيرة.

وقد أثارت وتيرة تسونودا والضجة المحيطة به التكهنات حيال إمكانية دخوله ضمن رادار ريد بُل للصعود إلى صفوف الفريق الأساسي في 2022.

مع ذلك، حثّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل على الحذر في الحديث حول مثل هذه المسألة، على الرُغم من ثقته الواضحة بأنّ تسونودا لديه مستقبل مشرق.

وفي ظل إدراك ماركو جيّدًا لحقيقة أنّ دانييل كفيات، بيير غاسلي وأليكسندر ألبون قد أخفقوا جميعهم في بلوغ أفضل مستوياتهم مع الفريق الأساسي لريد بُل بعد ترقيتهم، فهنالك حرص على عدم استعجال الأمور في هذه المرة.

هذا وأشاد ماركو بالتأثير الذي تركه تسونودا بعد مشاركته الأولى، لكنه أوضح بأنّ ريد بُل مستعدة لأن تتحلى بالصبر معه.

فقال: "الطريقة التي يقود بها ويجعل السيارة تطير، رائعة. كما أن لديه كذلك كاريزما خاصة، فهو شخص ظريف ونحن سعداء جدًا بتواجده معنا".

وعند سؤاله عن إمكانية حصوله على مقعد في الفريق الأساسي في 2022، قال ماركو: "لدينا فقط السباق الأول من أصل 23 سباقًا، لذلك دعونا نرى كيف ستتطور الأمور".

وأضاف: "لدينا ماسة صلبة للغاية متمثلة في يوكي، حيث أننّا لن نتسرع ونحرق موهبته. سننظر في جانب تطوّر الأداء ومن ثم نتّخذ قرارنا في الوقت المناسب".

وستكون خطوة انتقال تسونودا إلى فريق ريد بُل الأساسي خبرًا سيئًا لسيرجيو بيريز، الذي يقود لصالح ريد بُل ريسينغ حاليًا ضمن عقد لعام واحد هذا الموسم.

حيث خاص المكسيكي نهاية أسبوع متقلبة في البحرين، وذلك بعد خروجه من القسم الثاني للتصفيات قبل أن يعود بشكل جيّد جدًا في السباق ويشق طريقه نحو المركز الخامس.

وقد صرّح ماركو بأنّه وعلى صعيد وتيرة السباق، فلا قلق حيال بيريز على الإطلاق، لكنّ الأمر الأساسي بالنسبة له الآن هو تقديم لفة متكاملة في التصفيات.

فقال: "سرعته في السباقات على ذات المستوى مع فيرشتابن. عندما كان في الهواء الحر، سجّل ذات الأزمنة، وهذا جيّد جدًا حتى الآن. ولكن من المؤسف أن الوضع لم يكن هكذا في التصفيات".

وأكمل: "الأمر الإيجابي هو أنه خسر معظم وقته في منعطف واحد، المنعطف الأول. كما أنه كان أسرع من ماكس وسطيًا في المقطع الثالث خلال التجارب الشتوية. المشكلة الوحيدة هي أنّه يتعيّن عليه تحسين وتيرته على مدار اللفة الواحدة".

واختتم: "لكننا مقتنعون بأنه سيقترب أكثر من ماكس في التصفيات كذلك".