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ريد بُل "لن تتردد" في تغيير علبة التروس على سيارة فيرشتابن بعد حادثة تصفيات جدّة

قالت ريد بُل أنها لن تتردد في تغيير علبة التروس على سيارة ماكس فيرشتابن إذا ما كانت لديها أيّة مخاوف بأنها تضررت إثر حادثته في تصفيات جائزة السعودية الكبرى.

ريد بُل "لن تتردد" في تغيير علبة التروس على سيارة فيرشتابن بعد حادثة تصفيات جدّة

بدا فيرشتابن في طريقه لحصد قطب الانطلاق الأول على حلبة كورنيش جدّة مع لفة أخيرة فائقة السرعة في القسم الحاسم، لكنّه ارتكب خطأ صغيرًا تحت الكبح على المنعطف الأخير ليخرج عن المسار بعض الشيء قبل أن يصطدم بالحواجز.

ويُعدّ ذلك النوع من الحوادث - مع طبيعة الارتطام مع حاجز خرساني بالقسم الخلفي الأيمن من السيارة - هو الذي قد يتسبب بأضرار حرجة على علبة التروس.

ولا تعرف ريد بُل بعد ما إذا كانت علبة التروس قد تضررت أم لا، لكن الفريق أوضح بأنه وإذا ما كان هنالك خطر ولو طفيف بأنها قد تعرضت لضرر، فسيؤثر استبدالها على الفور، وهو ما يعني تعرض فيرشتابن لعقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله.

وبالحديث عن رأي الفريق بتلك المسألة، صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل قائلًا: "علينا تفكيك السيارة والنظر فيما حدث. رأينا ذلك الأمر مع (شارل) لوكلير في مونتي كارلو، حيث تعرض لحادثة مشابهة".

وأضاف: "لقد قرروا عدم تغيير علبة التروس، ومن ثم أتت عواقب ذلك في لفة التحمية وبات الوضع واضحًا".

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وتابع: "نحن سريعون جدًا لحد أننا لن نجازف أبدًا. إذا ما تعرضت علبة التروس لأضرار أو لمحات من ذلك حتّى، عندها سنقوم بتغييرها. من الصعب التجاوز هنا، ولكن ما يزال ذلك هو الحل الأمثل".

وبينما تشعر ريد بُل بالإحباط إثر خطأ فيرشتابن الذي كلفه قطب الانطلاق الأول وتركه ثالثًا على شبكة الانطلاق، لكن ماركو صرّح بأنه لا يمكنه التذمّر حيال الأسلوب الهجومي لسائقه.

فقال: "لقد كان أسرع بـ 4 أعشار من الثانية في تلك المرحلة، وهو الفارق الضخم هنا. لقد رأيناه عندما كبح، وأُغلقت المكابح الأمامية اليسرى. لم يكن لديه تماسك حينها ومن ثم انزلق. يمكن القول لاحقًا: حسنًا، ماكس، أنت بالفعل متقدم بفارق كبير، تعامل بهدوء. لكن ذلك ليس ماكس، لسنا نحن من يفعل هذا".

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