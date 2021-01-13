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ريد بُل لن تتخلى بسهولة عن خدمات غاسلي مع فريق ألفا تاوري

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ريد بُل لن تتخلى بسهولة عن خدمات غاسلي مع فريق ألفا تاوري
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قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أنه غير متفاجئ من اهتمام الفرق المنافسة بخدمات بيير غاسلي، لكن يشكّ في أن ريد بُل ترغب التخلي عن خدماته مع فريقه الحالي.

شارك غاسلي للمرة الأولى مع تورو روسو في 2017 قبل الترقي إلى صفوف الفريق الأساسي ريد بُل لموسم 2019، لكنه أعُيد إلى صفوف الفريق الرديف بعد موسم صعب.

ومنذ عودته إلى ألفا تاوري، نجح الفرنسي بتحقيق منصتي تتويج، بما في ذلك أول فوز للفريق منذ 12 عاماً، وذلك في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

ودفع أداء غاسلي بفريقه إلى الثناء على مقدراته وما يعتبر أفضل موسم في تاريخ ألفا تاوري/تورو روسو.

وأكد توست أنه لن يكون متفاجئاً من اهتمام الفرق المنافسة بخدمات سائقه الفرنسي مستقبلاً، لكنه يشكّ في أن ريد بُل تود التخلي عن تواجده مع ألفا تاوري بسهولة، بعد أن استثمرت في مستقبله.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في حالة سائق تنافسي مثل بيير، حينها بالطبع فإن الفرق الأخرى تودّ التعاقد معه".

وأكمل: "يودون أن يعرفوا متى سيكون متوافراً. لكن عقده مع ريد بُل، ولا أعتقد أن ريد بُل ستمنحه مجاناً في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته المهنية".

وتابع: "لقد استثمروا الكثير من الأموال في مسيرته، وعاجلاً أم آجلاً سيرغبون نتائج قوية منه وانتصارات وبطولات. سنرى كيف تسير الأمور".

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وسيخوض غاسلي موسم 2021 إلى جانب يوكي تسونودا السائق الناشئ الجديد، والذي سيقود بديلاً عن دانييل كفيات.

ويرى توست أن دور غاسلي كسائق للفريق يعني أنه من الممكن بناء الفريق حوله مستقبلاً وحتى تصميم السيارة لتناسب أسلوب قيادته.

فقال: "إنه الآن سائق ذو خبرة، وناجح كذلك. يودّ كل فريق تركيز عمله حول سائق ناجح".

وأكمل: "المصممون والمهندسون يوجهون تركيزهم في النواحي المختلفة بناءً على آراء وانطباعات السائق الجيد، ما يحسن من أداء سيارة الموسم التالي".

واختتم: "هذه هي الطريقة المعتادة لتحسين أداء السيارة وسرعتها".

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حول هذه المقالة

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قائمة السائقين بيير غاسلي
قائمة الفرق ألفا تاوري
الكاتب خلدون يونس

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