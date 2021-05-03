تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى أخبار عاجلة

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

أصرّ فريق ريد بُل على أنّ قراره بتمديد فترة إطارات سائقه سيرجيو بيريز في سباق جائزة البرتغال الكبرى لم يكن رغبة في أن يُزعج المكسيكي متصدّر السباق لويس هاميلتون.

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

كان بيريز في المركز الرابع في المراحل الأولى من سباق بورتيماو، لكنه لم يتّبع ذات الاستراتيجية مثل السيارات الثلاث أمامه فيما يتعلق بتوقيت وقفة صيانته.

وبينما توقف زميله ماكس فيرشتابن في اللفة 35 في محاولة للتقدم على ثنائي مرسيدس الذي كان في معركة معهما، تم الإبقاء على بيريز على المسار لفترة أطول في صدارة السباق.

اقرأ أيضاً:

وبالرُغم من كونه أبطأ بكثير من السيارات على إطارات أجدد، ظل المكسيكي على المسار حتى اللفة 51، والذي كان مباشرة بعد أن تجاوزه هاميلتون.

لكن وفي حين بدا بأن أحد الدوافع الأساسية وراء ذلك القرار هو عرقلة تقدم هاميلتون في معركته مع فيرشتابن، إلّا أنّ ريد بُل أوضحت بأن تركيزها الأساسي كان في الواقع على منح بيريز فرصة تسجيل أسرع لفة في السباق.

حيث علّق كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في هذا الصّدد قائلًا: "التركيز الأكبر كان على رغبتنا في إخراجه على إطارات سوفت ومحاولة انتزاع تلك النقطة لأسرع لفة".

وأضاف: "لهذا استمرينا لهذه الفترة الطويلة على المسار. لم تملك إطارات سوفت ذلك العمر الطويل، وبالطبّع إذا ما استهلكتها على مدار اللفة الواحدة، فسيقلل ذلك من عمرها على نحوٍ أكبر".

وتابع: "تواجد سيرجيو بشكل قوي نوعًا ما في المركز الرابع، من دون فرصة للحاق بالسيارات أمامه، ومبتعدًا عن السيارات خلفه. لذلك كان تفكيرنا هو: حسنًا، دعونا نقلل الوقود، ونصل إلى المرحلة التي يكون من المنطقي فيها إكمال السباق وفي ذات الوقت الحصول على فرصة واقعية في تسجيل أسرع لفة".

اقرأ أيضاً:

وكان بيريز بالفعل قادرًا على تسجيل أسرع لفة لفترة وجيزة، لكن التراجع التالي في الوتيرة كان يعني أنه ابتعد عن صاحب المركز الثالث فالتيري بوتاس، والذي بعدها تمكن من التوقّف في المراحل الختامية ليحاول تسجيل أسرع لفة.

فيما منح توقيت توقّف بوتاس ريد بُل الفرصة لاستدعاء فيرشتاين للتوقف، حيث كان الهولندي قادرًا على تسجيل أسربع لفة قبل أن يتم شطب زمنه لتجاوزه حدود المسار.

المشاركات
التعليقات
تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

المقال السابق

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

2
فورمولا 1

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 

3
فورمولا 1

فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"

23س
4
فورمولا 1

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

5
فورمولا 1

هاميلتون يشرح النظرة الخاطفة المكلّفة على فيرشتابن في إعادة انطلاقة سباق البرتغال

22س
أحدث الأخبار
ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو
فورمولا 1

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال
فورمولا 1

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 
فورمولا 1

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019
فورمولا 1

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019

ساينز: تحبّب الإطارات كلّفنا إمكانية التواجد ضمن الخمسة الأوائل في بورتيماو
فورمولا 1

ساينز: تحبّب الإطارات كلّفنا إمكانية التواجد ضمن الخمسة الأوائل في بورتيماو

أحدث ملفات الفيديو
أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية 05:38
فورمولا 1
29-04-2021

أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان 00:28
فورمولا 1
28-04-2021

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد 08:42
فورمولا 1
28-04-2021

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد 00:29
فورمولا 1
28-04-2021

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد 01:16
فورمولا 1
28-04-2021

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 

فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

هاميلتون يشرح النظرة الخاطفة المكلّفة على فيرشتابن في إعادة انطلاقة سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشرح النظرة الخاطفة المكلّفة على فيرشتابن في إعادة انطلاقة سباق البرتغال

هاميلتون يُسجّل فوزه الـ 97 بعد انتصاره في سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُسجّل فوزه الـ 97 بعد انتصاره في سباق البرتغال

مكلارين تنفي تعمّد نوريس عرقلة فيرشتابن في تصفيات بورتيماو لصالح مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تنفي تعمّد نوريس عرقلة فيرشتابن في تصفيات بورتيماو لصالح مرسيدس

"غضب" ألونسو من التصفيات أدّى إلى تسجيله للنقاط في سباق بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

"غضب" ألونسو من التصفيات أدّى إلى تسجيله للنقاط في سباق بورتيماو

أحدث الأخبار

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.