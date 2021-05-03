ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

كان بيريز في المركز الرابع في المراحل الأولى من سباق بورتيماو، لكنه لم يتّبع ذات الاستراتيجية مثل السيارات الثلاث أمامه فيما يتعلق بتوقيت وقفة صيانته.

وبينما توقف زميله ماكس فيرشتابن في اللفة 35 في محاولة للتقدم على ثنائي مرسيدس الذي كان في معركة معهما، تم الإبقاء على بيريز على المسار لفترة أطول في صدارة السباق.

وبالرُغم من كونه أبطأ بكثير من السيارات على إطارات أجدد، ظل المكسيكي على المسار حتى اللفة 51، والذي كان مباشرة بعد أن تجاوزه هاميلتون.

لكن وفي حين بدا بأن أحد الدوافع الأساسية وراء ذلك القرار هو عرقلة تقدم هاميلتون في معركته مع فيرشتابن، إلّا أنّ ريد بُل أوضحت بأن تركيزها الأساسي كان في الواقع على منح بيريز فرصة تسجيل أسرع لفة في السباق.

حيث علّق كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في هذا الصّدد قائلًا: "التركيز الأكبر كان على رغبتنا في إخراجه على إطارات سوفت ومحاولة انتزاع تلك النقطة لأسرع لفة".

وأضاف: "لهذا استمرينا لهذه الفترة الطويلة على المسار. لم تملك إطارات سوفت ذلك العمر الطويل، وبالطبّع إذا ما استهلكتها على مدار اللفة الواحدة، فسيقلل ذلك من عمرها على نحوٍ أكبر".

وتابع: "تواجد سيرجيو بشكل قوي نوعًا ما في المركز الرابع، من دون فرصة للحاق بالسيارات أمامه، ومبتعدًا عن السيارات خلفه. لذلك كان تفكيرنا هو: حسنًا، دعونا نقلل الوقود، ونصل إلى المرحلة التي يكون من المنطقي فيها إكمال السباق وفي ذات الوقت الحصول على فرصة واقعية في تسجيل أسرع لفة".

وكان بيريز بالفعل قادرًا على تسجيل أسرع لفة لفترة وجيزة، لكن التراجع التالي في الوتيرة كان يعني أنه ابتعد عن صاحب المركز الثالث فالتيري بوتاس، والذي بعدها تمكن من التوقّف في المراحل الختامية ليحاول تسجيل أسرع لفة.

فيما منح توقيت توقّف بوتاس ريد بُل الفرصة لاستدعاء فيرشتاين للتوقف، حيث كان الهولندي قادرًا على تسجيل أسربع لفة قبل أن يتم شطب زمنه لتجاوزه حدود المسار.