ريد بُل لم تكن "لتضحي على الإطلاق" بإيقاف تطوير سيارتها لموسم 2021

مع استعدادات فرق الفورمولا واحد لتغييرات القوانين في 2022، قررت عدة فرق - من بينها مرسيدس - تجميد تطوير سيارتها الحالية مبكراً وذلك للتركيز الكامل على سيارة الموسم المقبل.

لكن ريد بُل لا تتفق مع هذا الاتجاه حيث واصلت جلب التحديثات لسيارتها الحالية ضمن سعيها لمواصلة معركة اللقب.

ولطالما كرر هورنر أن الفريق لا يضحي بسيارة 2022 عبر مواصلة جلب التحديثات لسيارة 2021. مؤكداً أنه لم يكن ليقبل على الإطلاق اتباع مقاربة مختلفة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك جوهر عملنا كفريق سباقات، ليس من قيمنا الاستسلام في أي موسم".

وأكمل: "بالطبع علينا أخذ مسألة سقف النفقات بعين الاعتبار، إذ إنها صعّبت من عملنا بعض الشيء".

وتابع: "لكن كل سباق يمثل فرصة، وإن كان ذلك يعني أن نعمل بشكل أكبر قليلاً أو لبضع ساعات إضافية، فإن الجميع وبالتأكيد مستعدّ لهذا التحدي".

وحين سُئِل إن كان متفاجئاً من خيار مرسيدس بإيقاف تطوير سيارتها مبكراً، رد هورنر: "لا أعلم ظروف عملهم".

وأكمل: "من الواضح أن لديهم ظروفاً خاصة بهم، كما أن قانون سقف النفقات يلعب دوراً أساسياً في ذلك وكيفية إدارتهم للعمل ضمن ظروف كورونا. من جهتنا، تمكنا من الحفاظ على وحدة الفريق وتماسكه بشكل جيد".

واسترسل: "لا يمكنني الحكم على عمل الآخرين من دون أن تكون لدي كامل الحقائق، لذا كل ما بوسعي هو التركيز على عملنا. ونحن مرتاحون للغاية حيال مقاربتنا التي نتبعها".

واختتم: "من الواضح أنهم وفي حال كانوا متفوقين علينا بثانيتين خلال أول سباق في الموسم المقبل، فسيكون ذلك وضعاً محبطاً! لكنني أشعر أننا نمتلك التوازن الصحيح حالياً".