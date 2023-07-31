ريد بُل "لم تكن ترغب بالمجازفة" بإدخال فيرستابن لتسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا
شرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية لم ترغب المجازفة عبر السماح لسائقها ماكس فيرستابن بالدخول لمنصة الصيانة لوضع إطارات جديدة ومحاولة تسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا الرئيسي.
سحق فيرستابن جميع المنافسين على طريقه لإحراز الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى، حيث اجتاز العلم المرقط أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق تجاوز 22 ثانية.
وهيمن الهولندي على السباق لدرجة دفعته للمزاح مع مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي بأنه يريد وقفة صيانة إضافية لمحاولة تسجيل اللفة الأسرع ومنح طاقم العمل فرصة إضافية "للتمرن على وقفة الصيانة".
ورغم أن هذا التعليق نابع من مدى ارتياح فيرستابن، لكن كريستيان هورنر مدير الفريق سرعان ما اعترض على الفكرة.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك مخاوف، ردّ هورنر: "كلا، لهذا السبب لم نقم بوقفة الصيانة الإضافية".
وأكمل: "لم نطمع بشكل كبير، لأننا فزنا بالسباق القصير وحققنا الثنائية في السباق الرئيسي، ولم نرغب بالمجازفة والوقوع في موقف محرج قد يؤثر على نتيجتنا".
وأردف: "التخلي عن نقطة محتملة (للفة الأسرع)، لن يؤثر على معنوياتنا أبداً".
وتعززت مقاربة ريد بُل الحذرة ببعض المخاوف إزاء معدل تآكل إطارات سوفت في سيارة فيرستابن بدرجة أكبر مما كان يتوقعه مهندس سباقه.
حيث قال هورنر: "كنا قلقين بعض الشيء من الإطارات. ولم نرغب بالمخاطرة".
يشار إلى أن فيرستابن انطلق من المركز السادس بسبب تلقي عقوبة التراجع 5 مراكز لتبديل علبة التروس.
لكن الهولندي نجح بشق طريقه بسرعة كبيرة ليتجاوز الجميع ومن بينهم زميله سيرجيو بيريز، حيث أنهى السباق أمامه بفارق أكثر من 22 ثانية.
وهذا هو الفوز الثامن على التوالي لـ فيرستابن الذي بات على بُعد فوز واحد فقط من رقم سيباستيان فيتيل القياسي الذي سجل 9 انتصارات متتالية في موسم 2013.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
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