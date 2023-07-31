اشترك
السابق / هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

ريد بُل "لم تكن ترغب بالمجازفة" بإدخال فيرستابن لتسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا

شرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية لم ترغب المجازفة عبر السماح لسائقها ماكس فيرستابن بالدخول لمنصة الصيانة لوضع إطارات جديدة ومحاولة تسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا الرئيسي.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

سحق فيرستابن جميع المنافسين على طريقه لإحراز الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى، حيث اجتاز العلم المرقط أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق تجاوز 22 ثانية.

وهيمن الهولندي على السباق لدرجة دفعته للمزاح مع مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي بأنه يريد وقفة صيانة إضافية لمحاولة تسجيل اللفة الأسرع ومنح طاقم العمل فرصة إضافية "للتمرن على وقفة الصيانة".

ورغم أن هذا التعليق نابع من مدى ارتياح فيرستابن، لكن كريستيان هورنر مدير الفريق سرعان ما اعترض على الفكرة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك مخاوف، ردّ هورنر: "كلا، لهذا السبب لم نقم بوقفة الصيانة الإضافية".

وأكمل: "لم نطمع بشكل كبير، لأننا فزنا بالسباق القصير وحققنا الثنائية في السباق الرئيسي، ولم نرغب بالمجازفة والوقوع في موقف محرج قد يؤثر على نتيجتنا".

وأردف: "التخلي عن نقطة محتملة (للفة الأسرع)، لن يؤثر على معنوياتنا أبداً".

اقرأ أيضاً:

وتعززت مقاربة ريد بُل الحذرة ببعض المخاوف إزاء معدل تآكل إطارات سوفت في سيارة فيرستابن بدرجة أكبر مما كان يتوقعه مهندس سباقه.

حيث قال هورنر: "كنا قلقين بعض الشيء من الإطارات. ولم نرغب بالمخاطرة".

يشار إلى أن فيرستابن انطلق من المركز السادس بسبب تلقي عقوبة التراجع 5 مراكز لتبديل علبة التروس. 

لكن الهولندي نجح بشق طريقه بسرعة كبيرة ليتجاوز الجميع ومن بينهم زميله سيرجيو بيريز، حيث أنهى السباق أمامه بفارق أكثر من 22 ثانية.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي لـ فيرستابن الذي بات على بُعد فوز واحد فقط من رقم سيباستيان فيتيل القياسي الذي سجل 9 انتصارات متتالية في موسم 2013.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات

هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس
خلدون يونس More from
خلدون يونس
هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
ماركو: بيريز "استفاق من حلم" المنافسة على اللقب

ماركو: بيريز "استفاق من حلم" المنافسة على اللقب

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

ماركو: بيريز "استفاق من حلم" المنافسة على اللقب ماركو: بيريز "استفاق من حلم" المنافسة على اللقب

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

ريد بُل "لم تكن ترغب بالمجازفة" بإدخال فيرستابن لتسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا

ريد بُل "لم تكن ترغب بالمجازفة" بإدخال فيرستابن لتسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

ريد بُل "لم تكن ترغب بالمجازفة" بإدخال فيرستابن لتسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا ريد بُل "لم تكن ترغب بالمجازفة" بإدخال فيرستابن لتسجيل اللفة الأسرع في سباق بلجيكا

هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك