ريد بُل لم تقرّر بعد تصميم الأنف الأفضل لجائزة ستيريا الكبرى

استخدم فيرشتابن التصميم الجديد لأنف سيارة "آر.بي16" (الصورة المصغّرة) خلال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، بينما واصل أليكسندر ألبون اعتماد التصميم الأصليّ.

ويرغب الفريق بتشغيل السيارتَين بذات الخصائص للسباق الثاني على حلبة ريد بُل رينغ، لكنّه يحتاج لدراسة كامل البيانات من عطلة نهاية الأسبوع الماضي للخروج بإجابة واضحة حول أيّ التصميمين أفضل.

"يعود اختلاف الخصائص إلى معامل التصميم وليس الأداء المباشر" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، وأضاف: "سيحصل السائقان الآن على ذات الخصائص في هذا الأسبوع، لكنّنا لسنا متأكّدين بعد من أيّ الخصائص سنعتمد. نحتاج لأن نركّز وندرس البيانات جيّدًا".

وفي حين أنّ ريد بُل برزت كأقرب منافسات مرسيدس على صعيد الوتيرة في الجولة الافتتاحيّة من الموسم، فإنّها لا تزال متأخّرة بنصف ثانية عنها في التصفيات.

ويعود جزء من ذلك الفارق إلى مشاكل في التوازن لم يتمكّن فيرشتابن من حلّها على سيارته، لهذا السبب لا يزال الفريق متفائلًا حيال إمكانيّات سيارته "آر.بي16" في المنافسة على الانتصارات.

وقال هورنر بخصوص ذلك: "أعتقد بأنّ لدينا قاعدة سيارة جيّدة جدًا، وحقيقة تمكّننا من الفصل بينهما في السباق وتواجد ماكس في مركزٍ ثانٍ مريح كانت أمرًا مشجّعًا".

وأضاف: "نحتاح لمحاولة حلّ مشاكل التوازن التي واجهناها في التصفيات والعودة بقوّة".

وعندما سُئل إن كان حلّ مشاكل التوازن سيكون كافيًا لتهديد ريد بُل لغريمتها مرسيدس، أجاب: "أجل، أعتقد بأنّ هناك إمكانيّات متاحة لمنافسة مرسيدس".

وأكمل: "ربّما ليس على مدار اللفّة الواحدة على هذه الحلبة، لكنّني أعتقد بذلك على مدار موسمٍ بأكمله. مثلما لاحظتم فإنّ وتيرة سباقنا بدت جيّدة مع ماكس وكذلك مع أليكس. أعتقد بأنّ لدينا قاعدة سيارة جيّدة. نحتاج فقط لتطويرها بشكلٍ فعّال".